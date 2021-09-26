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小米 10 推送 MIUI 12.5.8.0 稳定版更新：修复挂断电话后锁屏信息消失的问题等

2021/9/26 8:01:21 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 26 日消息 感谢IT之家网友 @Mcrpheus  的线索投递，小米 10 现已推送 MIUI 12.5.8.0 稳定版更新，大小为 391MB。

据更新日志，本次更新主要是优化和修复了一系列问题。

系统

  • 更新谷歌安全补丁（2021#08），提升系统安全性。

锁屏

  • 修复挂断电话亮屏后锁屏信息全部消失的问题。

  • 修复使用主题后开启超级壁纸，锁屏页面内容不显示的偶现问题。

状态栏、通知栏

  • 优化来电的悬浮通知屏蔽逻辑。

  • 优化闹钟提醒通知的展示。

  • 优化通知中心与三方主题的适配。

  • 优化通知消息与深色模式的适配。

  • 修复长按通知偶现权限弹窗重叠的异常。

  • 修复应用锁导致通知大小背景不一致的异常。

  • 修复锁屏时无法下拉通知栏的问题。

  • 修复未接来电悬浮权限开启失败的异常。

  • 修复播放音乐时，通知栏偶现不显示媒体控制面板的异常。

  • 修复抬起亮屏时偶现锁屏通知抖动的异常。

  • 修复深色模式下，通知按钮偶现显示异常的问题。

备份

  • 修复在选择恢复内容页面，切换深色模式后回到选择恢复内容页面展示空白的问题。

小米社区在 9 月 16 日公布了 MIUI 12.5 增强版第二批机型及推送时间，包含小米 10 青春版与 Redmi 多款机型，将于 10 月 8 日稳定版内测逐步推送

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关键词：MIUI小米 10

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