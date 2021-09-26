2021 世界互联网大会乌镇峰会今日开幕，亮点前瞻

IT之家 9 月 26 日消息 2021 年世界互联网大会乌镇峰会今日将在浙江乌镇开幕，会期 3 天。这也是自 2014 年以来，乌镇迎来的第 8 个世界互联网大会。

本届峰会由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同举办，主题是“迈向数字文明新时代 —— 携手构建网络空间命运共同体”，将采用“线上 + 线下”相结合的方式举办，除在浙江乌镇设置实景会场举办各项活动外，还将邀请部分重要嘉宾以线上形式参会。

2021 年的大会将更加聚焦前沿，紧贴现实热点。在分论坛议题设计方面，围绕全球网络空间焦点热点共设置 20 个分论坛，在保留企业家高峰论坛、“一带一路”互联网国际合作论坛、互联网国际高端智库论坛和网络空间国际规则论坛等传统特色论坛基础上，还将聚焦 5G、人工智能、开源生态、下一代互联网、数据与算法等网络技术新趋势、新热点设置议题，充分回应国内外各方对数据治理、网络法治以及对互联网企业社会责任、互联网公益慈善与数字减贫、全球抗疫与国际传播等的普遍关切。

同时，峰会将围绕生活体验、智慧生产、行业生态等多个场景，引入 5G 全域自动驾驶、智慧看护系统、数字牧场等 25 项智慧化项目，华为、阿里巴巴、腾讯、百度、中电科、卡巴斯基实验室等 300 余家行业龙头企业将参展亮相，集中展示一批最新的互联网科技成果。期间，互联网科技成果展示馆将通过线上线下同步展示区块链智能巡检、纳米光刻与成像装置、融合型深海机器人等创新应用。

IT之家了解到，根据日程，9 月 26 日上午 9 点，大会将在乌镇互联网国际会展中心乌镇厅举办开幕式，随后组织召开全体会议。开幕式上，联合国副秘书长刘振民、世界知识产权组织总干事邓鸿森、全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄、塞尔维亚贸易、旅游和电信部部长塔特娅娜・马蒂奇将发表演讲。特斯拉公司首席执行官伊隆・马斯克、高通总裁、首席执行官克里斯蒂亚诺・安蒙、诺基亚总裁、首席执行官佩卡・伦德马克、小米科技创始人、董事长雷军也将发表精彩观点。

26 日下午，将同步举行开源生态、全球抗疫与国际传播、网络数据治理等 7 场分论坛，另外还将举办世界互联网领先科技成果发布活动和“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛。27 日全天，将举行《人工智能：打造智能经济新优势》《网络空间国际规则：实践与探索》《网络法治：法治护航数字经济高质量发展》等 13 场分论坛。28 日上午，将举行“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛颁奖仪式，当天下午 3 点，“互联网之光”博览会闭馆，大会闭幕。