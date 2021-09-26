工信部启动车联网卡实名登记工作，2022 年 9 月底前完成存量补登记

IT之家 9 月 26 日消息 为贯彻落实《网络安全法》等相关法律规定，扎实推进实名登记管理工作，维护公民在网络空间的合法权益，工业和信息化部近日印发了《关于加强车联网卡实名登记管理的通知》，启动车联网卡实名登记工作。

《通知》主要从夯实管理职责、强化实名登记、加强个人信息保护、组织监督检查等方面提出了 12 项工作举措，进一步规范细化车联网卡实名登记要求。

一是工业和信息化部指导省级通信管理局与工业和信息化主管部门组织电信企业、道路机动车辆生产企业，按照车辆销售前、销售时、销售后的不同阶段推进车联网卡实名登记；

二是道路机动车辆生产企业向用户销售装载有车联网卡的车辆时，应认真核验和登记车辆所有者的真实身份信息，并于 2022 年 9 月底前完成存量车联网卡实名补登记工作；

三是道路机动车辆生产企业、电信企业应采取有效的管理和技术措施，加强用户个人信息保护，防止信息泄露、毁损、丢失以及违规使用。

IT之家了解到，下一步，工业和信息化部将统筹好发展和安全，积极指导督促道路机动车辆生产企业、电信企业落实安全主体责任，健全车联网卡实名登记管理制度，完善安全管理技术手段，强化工作落实，促进车联网业务安全有序发展。