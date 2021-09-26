英特尔 CEO 基辛格：当今世界比以往任何时候都更加数字化，必须携手推进创新

9 月 26 日上午消息，2021 年乌镇世界互联网大会于 9 月 26 日至 28 日召开。本次大会的主题是“迈向数字文明新时代 —— 携手构建网络空间命运共同体”。

在全体会议上，英特尔首席执行官帕特・基辛格发表视频演讲。

他表示，三十多年来，英特尔一直与中国保持着长期的合作伙伴关系，共建升级数字基础设施，支持产业和经济增长。当今世界比以往任何时候都更加数字化，各行各业都离不开技术。对于技术人员而言，现在是最好、最具重要意义的时代。

“鉴于当前全球疫情蔓延的严峻形势，我深刻地意识到，作为全球共同体，我们之间的联系有多么紧密。”他认为，我们必须继续携手推进发展和创新。目前，英特尔正在着手探究四种可能为人类所用的超级技术，称其为四大“超能力”，它们是重塑行业的数字化转型的核心。

第一种超能力是普适计算。我们与之互动的一切都涉及到计算机技术，计算能力正渗透到我们生活的方方面面，是现有设备和新兴终端的人类技术交互点。第二种是普遍连接。就是说，所有人、所有事都连接在一起。第三种是从云到边缘的基础设施。它在云端为联网计算数据创建了一个平台，可以无限扩容，并通过智能边缘无限延伸。最后一种是人工智能。智能无处不在，将无限数据转化为可执行洞察力。

“每种超能力都令人惊叹，如果加以联合，彼此的能力在相互加持下强化放大，能创造出巨大的潜能。它们也正在从根本上改变人类感知技术力量的方式，甚至改变我们与个人电脑、设备、家用器具以及汽车的交互方式。”