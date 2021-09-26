北京时间 9 月 26 日消息，据国外媒体报道，许多孩子的梦想是成为宇航员，去体验那种摆脱地心引力，在太空中遨游的感觉。许多人在成年之后，这个梦想就逐渐消失了；但对另一些人来说，这个充满魔力的职业似乎永远是他们的目标。

那么，怎样才能成为一名宇航员呢？

首先，你要成为候选人，而这通常要求你必须是某个太空机构成员国家的公民。例如，要成为美国国家航空航天局（NASA）的宇航员，你首先必须是美国公民。不过，一些私人太空公司在招募宇航员时可能会不考虑他们的国籍。

在各个航天机构中，对宇航员诸多资质（比如教育水平）的要求都是相似的。例如，如果申请成为欧洲空间局（ESA）的宇航员，你需要获得自然科学、医学、工程、数学或计算机科学的硕士学位或更高学历；或者，你需要获得实验试飞员的学位，能够驾驶正在进行测试的飞行器，并管理相关的研究项目。NASA 也有类似的要求，但允许在两年内获得这些学科的博士学位。

不过，光有学位是不够的。为了成为合格的宇航员候选人，申请者还需要一定的实际经验，NASA 要求至少两年的相关领域研究经历，欧空局则要求至少三年。NASA 的要求也可以换成在飞机上至少 1000 小时的飞行指挥时间。

宇航员还必须有良好的健康记录。例如，欧空局要求在初次申请时能达到私人飞行员执照或更高级别的医疗证书，但不需要持有执照本身。NASA 的候选人必须能够通过长时间飞行的宇航员体检。NASA 宇航员选拔主管安妮・罗默说：“通常，当我们的选拔过程接近尾声时，我们会让他们接受与现役宇航员任务相同的评估过程，以确保他们未来具有参加某项航天任务的资格。”

在过去，大多数身体残疾的人都没有资格成为宇航员。现在，欧空局已经启动了“残障宇航员可行性项目”，计划招募至少一名身材矮小（身高低于 130 厘米）或腿长明显不同，或是下肢残缺（如膝部截肢）的宇航员。欧空局将与这名宇航员合作，以确定该机构需要对现有条款做出哪些修改，以将这名宇航员送入太空。

心理健康和身体健康一样重要。宇航员通常会在高压环境下长时间工作，有时会离开朋友和家人好几个月，与地球上的朋友和家人交流可能会很困难。例如，在国际空间站，虽然可以用电子邮件，也可以进行视频通话，但宇航员通常只能接收音频信号，通话也会有几秒钟的延迟。执行火星任务的宇航员与地球上家人的联系可能会更加困难。另一方面，宇航员的生活空间往往十分狭小而封闭，没有真正的独处时间。

欧空局能力和政策中心的负责人达格玛・布斯说：“在选拔过程中，我们将通过心理计量测验和其他工具，来测试一个人的精神稳定性，特别是那些可能导致危险的信号（比如精神障碍）。”无论是对宇航员个人还是整个团队的安全，这种心理稳定性都至关重要。

当然，这些都是最低要求，要被选为宇航员还需要付出更多的努力。超过 1.8 万人申请了 NASA 在 2017 年的宇航员班，但最终只有 12 人被选中。候选人必须令人印象深刻，才能从人群中脱颖而出。

宇航员选拔团队寻找的一种既能成为领导者，又能成为追随者的能力品质。她指出，在北极或沙漠等极端环境下工作的经验在申请时会有相当大的优势。此外，她也在寻找那些对他人生活有责任感的人，比如救援队的成员。

除了在太空中飞行，宇航员在地球上也扮演着技术人员的角色，并且是太空飞行计划的代表人物，因此他们必须能够在各种环境中工作，需要寻找全面发展的人才，这其中可以包括职业成就、爱好和兴趣等。

最后，宇航员必须易于相处。目前人类的目标是前往火星，这将是一个相当漫长的任务，任务需求会进行评估：我能否和这个人生活在一个狭小的铁盒子里，并确保最终能成功完成任务？