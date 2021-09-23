俄罗斯开始准备载人登月任务，首次登月将于 2030 年进行

IT之家 9 月 23 日消息 据央视新闻，俄罗斯航天局今日在国家采购网站上发布了关于研究和组织载人登月任务的项目招标文件，官方首次宣布将采用安加拉火箭搭载小型载人航天飞船完成载人登月计划。

据悉，该项目采购合同金额共计 17 亿卢布，项目中涉及的内容将于 2025 年 11 月中旬之前完成。根据俄罗斯航天局此前披露的月球探测计划，俄罗斯宇航员第一次登月将于 2030 年进行。

此外，该文件还规定了针对航天员在月球表面着陆设计的小型月球起飞和着陆飞船的要求，并指出将开发一种适用于月球工作的新型航天服以及保护宇航员的设备，包括新的急救箱、月球车，用于月球基地的可居住动力模块以及向月球输送货物的宇宙飞船等。

IT之家了解到，在 2019 年 6 月的法国布尔歇航展上，俄航天龙头科研所中央机械制造研究所推介了有关于俄罗斯探月计划的构想。他们指出，宇航员首次登陆地球唯一天然卫星的时间定于 2030 年，宇航员们将“在月表开展实验和应用科学研究”。

此外，俄罗斯的自动宇宙飞船同时也将在月表工作，此后计划定期实施探月任务，并打算到 2035 年前部署长期月球基地。定期任务期间将向月球表面运送并激活中继站、动力模块和自动化系统。

值得一提的是，据俄新社日前报道，俄罗斯能源火箭与航天集团进步国家设计中心的主管巴拉诺夫表示已停止对为登月而生的“叶尼塞”重型火箭的技术设计工作，因此之后将采用安加拉火箭搭载小型载人航天飞船完成。