小米 10 Pro 推送 MIUI 12.5.8.0 稳定版更新：修复指纹解锁等一系列问题

IT之家 9 月 26 日消息 感谢IT之家网友 @neil_ren 的线索投递，小米 10 Pro 现已推送 MIUI 12.5.8.0 稳定版更新，大小为 402MB。

据更新日志，本次更新主要是优化和修复了一系列问题。

系统

更新谷歌安全补丁（2021#08），提升系统安全性。

锁屏

修复录入指纹重启手机后，指纹异常闪高亮的问题。

修复解锁后指纹图标依旧可点击，并显示动画震动的问题。

修复指纹解锁动画震动触感不对的问题。

修复使用超级壁纸时，灭屏指纹解锁进入个别界面闪黑问题。

修复拾起亮屏功能失效的问题。

修复挂断电话亮屏后锁屏信息全部消失的问题。

修复使用主题后开启超级壁纸，锁屏页面内容不显示的偶现问题。

状态栏、通知栏

优化来电的悬浮通知屏蔽逻辑。

优化闹钟提醒通知的展示。

优化通知中心与三方主题的适配。

优化通知消息与深色模式的适配。

修复长按通知偶现权限弹窗重叠的异常。

修复应用锁导致通知大小背景不一致的异常。

修复锁屏时无法下拉通知栏的问题。

修复未接来电悬浮权限开启失败的异常。

修复播放音乐时，通知栏偶现不显示媒体控制面板的异常。

修复拾起亮屏时偶现锁屏通知抖动的异常。

修复深色模式下，通知按钮偶现显示异常的问题。

备份

修复在选择恢复内容页面，切换深色模式后回到选择恢复内容页面展示空白的问题。

据IT之家网友投稿，小米 10 也在近日推送了 MIUI 12.5.8.0 稳定版更新，修复了挂断电话后锁屏信息消失的问题等一系列问题。