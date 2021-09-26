阿里巴巴张勇：将为欠发达地区培养 20 万数字化人才

9 月 26 日消息，2021 世界互联网大会在乌镇召开。阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇出席并在全体大会发言。会上，张勇代表阿里巴巴宣布围绕社会责任制定的两大全新战略 ——ESG（环境、社会、公司治理）和助力共同富裕，称阿里希望真正跨出业务边界，思考如何以平台的力量，为社会发展带来更多美好、更多亮色。

▲ 张勇

张勇在发言中透露两个具体行动方案：一是阿里巴巴将推出“技术普惠人才培养计划”，面向广大县域的中职学生进行职业规划，培养他们的兴趣与技术能力，未来希望能为欠发达地区培养超过 20 万的数字化人才，让他们有机会成为专精尖人才。

同时，阿里将派驻“乡村振兴技术官”到田间地头去，通过送技术下乡，希望为县域提供技术保障、培训与支持，为乡村提供更有力的技术人才支撑。这是继“乡村振兴特派员”之后，阿里巴巴面向乡村推出的又一“派驻员制度”。在谈到如何用共同奋斗助力共同富裕时，张勇说：“如果我们能够帮助当地留下人才，授人以渔，就能逐步长出核心产业，带来持续可见的发展变化。”

“打造健康规范的平台经济，阿里巴巴有决心也有信心。帮助各方参与者提升创业致富的能力，与社会一起发展前行，是我们 20 多年来的初心和方向所在，也是我们面向未来坚定不移、始终如一的选择。”张勇说。