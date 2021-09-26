爱奇艺起诉傲游公司破解其会员权限，获赔 21 万

IT之家 9 月 26 日消息 9 月 25 日，北京爱奇艺科技有限公司与网际傲游 (北京) 科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。

判决书显示，爱奇艺公司发现，傲游公司运营的“遨游 5”浏览器（以下简称涉案浏览器）采用技术手段破坏了爱奇艺公司所设下载其网站视频需先下载爱奇艺客户端的限制，使得网络用户通过涉案浏览器可直接从爱奇艺网站下载相关视频，以此吸引更多的用户下载使用涉案浏览器。遨游公司的上述行为严重破坏了爱奇艺公司的正常商业模式、合法的经营活动，损害了爱奇艺公司的合法权益，构成不正当竞争。故诉至法院。

傲游公司辩称，不同意爱奇艺公司的全部诉讼请求。理由为：1.双方之间不存在竞争关系。涉案浏览器是视频服务网站与网络用户之间的工具纽带，双方属于互利共赢的关系，不存在非此即彼的竞争关系。2.涉案浏览器未采用技术手段破坏爱奇艺网站的正常运行。本案所涉的“资源嗅探”功能是浏览器“审查元素”的常规功能，其显示的即为视频播放过程中视频片段的地址链接，通过任何浏览器中的“审查元素”功能均可找到相应的地址链接。3.“资源嗅探”功能展示的是碎片化的视频文件，这些文件系视频网站开放给用户的。4.爱奇艺公司未提交证据证明其因涉案行为造成的损失或傲游公司获取的收益，涉案浏览器系免费提供给用户，未以此获取商业利益。

法院认定，从形式上看，傲游公司无疑妨碍和破坏了爱奇艺公司所提供的网络服务的正常运行。从实质上看，也必将使得爱奇艺公司在提供免费视频的同时获得广告收益、推广爱奇艺网以及增加爱奇艺付费 VIP 用户的商业目的无法实现，从根本上损害了爱奇艺公司本可获得的经营利益。从长远来看，此类看似有利于消费者的行为，但实际上将导致在线视频网站的经营者因损失难以弥补而无法提供更加丰富的内容和更好的服务，甚至难以维持正常经营，最终造成消费者的利益受到损害。而对于涉案网站的开发运营者来说，无需付出太高成本，即可以此增加其用户数量，从而提高其自身的竞争优势。该行为应属于反不正当竞争法第十二条第二款第四项所规制的不正当竞争行为。

IT之家了解到，本案裁判结果为被告网际傲游（北京）科技有限公司赔偿原告北京爱奇艺科技有限公司经济损失 200000 元及合理开支 10000 元等。