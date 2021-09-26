三星 Galaxy S22 渲染图亮相，6 英寸小屏旗舰

IT之家 9 月 26 日消息 爆料者 @OnLeaks 近日泄露了三星 Galaxy S22 Ultra 和三星 Galaxy S22+ 的外观，现在他再一次联合外媒 zouton 放出了三星 Galaxy S22 基础版的渲染图，预计该系列机型将于 2022 年初上市。

与 S22 Ultra 不同的是，该机设计更接近于三星 Galaxy S21 的样式，但尺寸相对较小。此外，该机环绕式摄像头模块方面与三星 Galaxy S22 Ultra 上的 P 形排列也有所区别，预计三星 S22 Ultra 依然会是下一代变革代表。

据悉，该机可能将配备一个 50MP 的主摄和 12MP 的超广角以及长焦镜头。

此外，三星 Galaxy S22 预计将采用大约 6 英寸的直屏面板，该机尺寸预计为 146 x 70.5 x 7.6mm，配备 4500 mAh 电池 。

外媒认为，三星 Galaxy S22 的售价将维持在 799 美元至 1199 美元之间，也就是整体定位说跟 S21 系列相比变化不大。

从图中看出，这款手机依旧沿用 S21 系列标志性的后摄造型，仅有的变化似乎是凸起部分与边框融合，从而降低视觉上的割裂感。此外，这款手机的边框、四角将更加圆润，屏占比明显提高，实现真正意义上的四边等宽。

目前三星方面仍未确认更多信息，IT之家后续将为大家带来更多报道。