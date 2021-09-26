微软 Edge 94 正式版可在浏览器中开启悬浮滚动条，无需繁琐指令

IT之家 9 月 26 日消息 此前在微软 Edge 浏览器 v93 版本中，便已经可以通过命令行指令、修改快捷方式等方法，开启浏览器的超细悬浮滚动条功能，与 Win11 界面相匹配，获得更加现代的视觉体验。据IT之家网友投稿，Edge 94 版浏览器如今可以在实验设置中，直接开启这一功能，更加方便且稳定性高。

操作步骤：

1、在浏览器地址栏输入以下地址，将 Windows style overlay scrollbars 设置为“Enable”。

edge://flags/#edge-overlay-scrollbars-win-style

2、重启浏览器，网页右侧、下侧的滚动条即切换为全新的样式。

IT之家了解到，新版滚动条在日常浏览网页时，会自动隐藏，仅保留一个半透明灰色细线条。鼠标悬停到滚动条上方，会自动变宽，同时出现两个方向的箭头。当浏览器窗口状态切换到后台时，这一滚动条始终展开显示。

▲ 新旧滚动条对比

这一功能开启后，可以进一步提升 Edge 浏览器窗口的使用效率，更加方便用户。

旧版 Edge 浏览器开启新功能的方式 ：《微软 Edge 93 版可开启超细悬浮滚动条，能自动隐藏》