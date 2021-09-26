海信 Vidda 预热 85 英寸旗舰电视：将支持 120Hz 高刷，9 月 29 日发布

IT之家 9 月 26 日消息 海信子品牌 Vidda，今日发布多张海报对新款电视进行预热。这款旗舰电视尺寸为 85 英寸，将于 9 月 29 日正式发布。

Vidda 海报写到“视野尽头，没有边界”这意味着电视将采用超窄边框设计，屏占比高，提供沉浸式观感。海报中同时还出现了“不见不 3 ”字样，电视屏幕上也写有数字 3，暗示电视的某款参数带有数字 3。

在其它海报中，官方还以豹子的速度、鹦鹉学唱歌来进行暗示，这预示着 Vidda 85 英寸电视将具有 120Hz 高刷新率，同时内置的音响系统将十分出色。

IT之家获悉，目前电商平台上已经出现 Vidda 新款电视的预约链接，其型号为 85V1F-S 。这款电视确认将配备 4K 120Hz 屏幕，内置 3GB 内存 + 64GB 存储。海报中的数字“3”即代表 3GB 内存，这一规格高于主流智能电视产品 2GB 的内存容量，能够保证系统更加流畅运行。

官方将这款电视定义为“游戏电视”，其具有 4K 分辨率 + 120Hz 刷新率，同时 MEMC 补帧也可以支持到 120Hz。该产品配备游戏专属 HDMI 2.1 接口，支持 VRR 可变刷新率。

IT之家获悉，Vidda 85V1F-S 电视还搭载 2×18W 全频扬声器，以及 25W 超重低音扬声器，提供高保真立体声音质。价格方面，电商平台显示其首发到手价为 8499 元。关于电视的其它信息，还要等待发布会揭晓。