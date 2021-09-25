部分苹果 iPhone 13/Pro 手机“失灵”，不支持通过 Apple Watch 解锁屏幕

IT之家 9 月 25 日消息 据 9to5 Mac 报道，苹果 iPhone 13/Pro 系列新手机已经上市开售，大量用户已经拿到真机并且开始使用。

不过，Apple Watch 解锁的功能对于一些新的 iPhone 13 系列用户来说是无效的，当试图打开开关时，会显示一个错误信息。

该功能早在今年 4 月份就已推出，作为一种方便的变通方法，用于在佩戴面罩时解锁你的 iPhone 手机。

要启用 Apple Watch 解锁功能，请打开 iPhone 上的设置应用，然后寻找“面容 ID 与密码”设置。一旦你打开这个开关，只要满足以下条件，Apple Watch 就能对 iPhone 进行验证。

Face ID 检测到面具或者口罩

你的 Apple Watch 就在附近

你的 Apple Watch 在你的手腕上

你的 Apple Watch 已经解锁

你的 Apple Watch 启用了密码

一旦你启用该功能，在你下次戴上面罩时，iPhone 将自动支持 Apple Watch 解锁。当你的 iPhone 解锁后，你会在 Apple Watch 上收到触觉反馈通知，通知你 iPhone 被 Apple Watch 解锁了。还有一个选项是直接从该 Apple Watch 通知中快速“锁定 iPhone”。

然而，近期许多用户在尝试时，发现该功能无法启用。试图打开它的结果将显示一个错误信息。IT之家网友 @0_null 也遇到了该问题。

“无法与 Apple Watch 通信，请确保 Apple Watch 佩戴在腕上且已解锁，同时 iPhone 也已解锁。”

据该网友表示，Apple 支持回电称，目前除了备份 iPhone ，然后恢复出厂设置后还原的方法以外，等着固件吧！

鉴于这似乎是一个普遍的问题，看起来这可能是苹果需要通过下一个 iOS 更新来修复的错误 Bug。