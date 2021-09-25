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部分苹果 iPhone 13/Pro 手机“失灵”，不支持通过 Apple Watch 解锁屏幕

2021/9/25 21:26:02 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 9 月 25 日消息 据 9to5 Mac 报道，苹果 iPhone 13/Pro 系列新手机已经上市开售，大量用户已经拿到真机并且开始使用。

不过，Apple Watch 解锁的功能对于一些新的 iPhone 13 系列用户来说是无效的，当试图打开开关时，会显示一个错误信息。

该功能早在今年 4 月份就已推出，作为一种方便的变通方法，用于在佩戴面罩时解锁你的 iPhone 手机。

要启用 Apple Watch 解锁功能，请打开 iPhone 上的设置应用，然后寻找“面容 ID 与密码”设置。一旦你打开这个开关，只要满足以下条件，Apple Watch 就能对 iPhone 进行验证。

  • Face ID 检测到面具或者口罩

  • 你的 Apple Watch 就在附近

  • 你的 Apple Watch 在你的手腕上

  • 你的 Apple Watch 已经解锁

  • 你的 Apple Watch 启用了密码

一旦你启用该功能，在你下次戴上面罩时，iPhone 将自动支持 Apple Watch 解锁。当你的 iPhone 解锁后，你会在 Apple Watch 上收到触觉反馈通知，通知你 iPhone 被 Apple Watch 解锁了。还有一个选项是直接从该 Apple Watch 通知中快速“锁定 iPhone”。

然而，近期许多用户在尝试时，发现该功能无法启用。试图打开它的结果将显示一个错误信息。IT之家网友 @0_null 也遇到了该问题。

“无法与 Apple Watch 通信，请确保 Apple Watch 佩戴在腕上且已解锁，同时 iPhone 也已解锁。”

据该网友表示，Apple 支持回电称，目前除了备份 iPhone ，然后恢复出厂设置后还原的方法以外，等着固件吧！

鉴于这似乎是一个普遍的问题，看起来这可能是苹果需要通过下一个 iOS 更新来修复的错误 Bug。

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关键词：Apple Watch苹果iPhone 13iPhone 13 Pro

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