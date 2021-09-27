最高法公布反垄断和反不正当竞争典型案例：“微信群控”、“爱奇艺账号”等入选

IT之家 9 月 27 日消息 据央视新闻报道，最高人民法院今天召开新闻发布会，对外发布人民法院反垄断和反不正当竞争典型案例，包括七件不正当竞争案件和三件垄断案件。

最高法要求，人民法院要充分发挥司法裁判的引领作用，推动平台经济等新领域新业态的规范、健康、持续发展。

最高法提供的数据显示，2008 年至 2020 年，全国各级法院受理各类垄断民事案件共计 897 件，审结 844 件，年结案量从 2008 年的 6 件上升到 2020 年的 107 件，12 年间增幅达到 16.8 倍。涉及行业和领域广泛，近年来互联网领域垄断纠纷案件频繁出现。

最高法介绍，目前正积极推进有关司法解释的制定工作。最高法还要求，切实加大对恶意侵权的打击力度，明确以侵权为业公司的法定代表人的连带责任。发挥惩罚性赔偿威慑力度，对于故意侵权、反复侵权、情节严重的侵权行为，积极适用惩罚性赔偿，彰显严格依法保护知识产权、严厉打击恶意侵权行为的鲜明司法态度。

IT之家附：人民法院反垄断和反不正当竞争典型案例目录

1.“优选锯”侵害技术秘密纠纷案

2.“必沃”技术秘密许可使用合同纠纷案

3.“爱奇艺账号”不正当竞争纠纷案

4.“陆金所金融服务平台”不正当竞争纠纷案

5.“720 浏览器”不正当竞争纠纷

6.“微信群控”不正当竞争纠纷案

7. 数推公司、谭某不正当竞争纠纷案

8.“供水公司”滥用市场支配地位纠纷案

9.“砖瓦协会”垄断纠纷案

10. 西斯威尔滥用市场支配地位纠纷案

人民法院反垄断和反不正当竞争典型案例

1.“优选锯”侵害技术秘密纠纷案

—— 技术秘密侵权行为认定及责任承担

【案号】(2019) 最高法知民终 7 号

【基本案情】

优铠 (上海) 机械有限公司 (以下简称优铠公司) 是一家制造、销售优选锯产品的公司，该公司主张其享有“边测量边锯切”的技术秘密，李某某、周某等人从优铠公司离职后成立了上海路启机械有限公司 (以下简称路启公司)，并利用优铠公司的技术秘密制造、销售优选锯产品。寿光市鲁丽木业股份有限公司 (以下简称鲁丽公司) 使用优选锯产品亦构成侵权。二审中，根据当事人的申请，最高人民法院组织各方当事人进行现场勘验并进行技术比对。最高人民法院经审理认为，根据二审勘验的实验结果，被诉侵权产品的锯切方式和结果遵循了涉案技术秘密的工艺流程，并且实现了涉案技术秘密的技术效果，属于侵害技术秘密的行为，故撤销一审判决，判令路启公司停止侵权，赔偿经济损失及合理开支 600 万元。同时，针对鲁丽公司无正当理由毁损人民法院查封证据的行为，对鲁丽公司作出罚款决定。

【典型意义】

本案涉及复杂的技术事实查明与法律适用问题，通过多次庭审逐步明确技术秘密的实质内涵，借助现场勘验手段查明侵权事实，合理分配举证责任减轻权利人的举证负担，充分彰显了严惩不诚信行为、维护公平竞争秩序的司法导向。同时，针对当事人毁损重要证据的行为作出的罚款决定也表明了人民法院倡导诚实守信、惩戒失信，构建知识产权诉讼诚信体系的司法态度。

2.“必沃”技术秘密许可使用合同纠纷案

—— 商业秘密刑民交叉案件的处理

【案号】(2019) 最高法知民终 333 号

【基本案情】

宁波慈星股份有限公司 (以下简称慈星公司) 认为宁波必沃纺织机械有限公司 (以下简称必沃公司) 违反协议约定，利用慈星公司要求保密的技术图纸生产横机设备的行为，侵害了慈星公司的商业秘密，遂诉至法院。浙江省宁波市公安局针对必沃公司涉嫌侵犯商业秘密罪有关事项立案侦查。一审法院认为，浙江省宁波市公安局侦查的事实涵盖了涉案协议和图纸相关内容，故裁定移送公安机关处理。必沃公司不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院二审认为，本案系慈星公司以必沃公司违反合同约定为由所提起的合同之诉，系技术秘密许可使用合同法律关系。而浙江省宁波市公安局所立案侦查的必沃公司涉嫌商业秘密犯罪，系必沃公司涉嫌侵犯慈星公司商业秘密的侵权法律关系。二者所涉法律关系不同，并非基于同一法律事实所产生的法律关系，分别涉及经济纠纷和涉嫌经济犯罪，仅是二者所涉案件事实具有重合之处。一审法院应将与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的犯罪嫌疑线索、材料移送浙江省宁波市公安局，但也应继续审理本案所涉技术秘密许可使用合同纠纷，故裁定撤销一审裁定，指令一审法院审理。

【典型意义】

该案深入贯彻中央关于保护产权及保护企业家权益、构建良好法治营商环境的司法政策要求，明确了商业秘密刑民交叉案件的处理原则，既避免了民事诉讼当事人以涉嫌犯罪为由干扰民事诉讼程序的正常进行，保证民事案件的公正和及时处理，也避免了公安机关以经济纠纷为由拒绝刑事立案，导致刑事责任与民事责任混淆，影响司法公正和权威。

3.“爱奇艺账号”不正当竞争纠纷案

——VIP 账号分时出租行为的认定

【案号】(2019) 京 73 民终 3263 号

【基本案情】

北京爱奇艺科技有限公司 (以下简称爱奇艺公司) 是爱奇艺网和手机端爱奇艺 App 的经营者，用户支付相应对价成为爱奇艺 VIP 会员后能够享受跳过广告和观看 VIP 视频等会员特权。杭州龙魂网络科技有限公司 (以下简称龙魂公司)、杭州龙境科技有限公司 (以下简称龙境公司) 通过运营的“马上玩”App 对其购买的爱奇艺 VIP 账号进行分时出租，使用户无须购买爱奇艺 VIP 账号、通过云流化技术手段即可限制爱奇艺 App 部分功能。爱奇艺公司诉至法院，要求消除影响并赔偿经济损失及合理开支 300 万元。一审法院认定龙魂公司、龙境公司的涉案行为构成不正当竞争，判令其停止侵权，并赔偿爱奇艺公司经济损失及合理开支共计 300 万元。龙魂公司、龙境公司不服一审判决，提起上诉，北京知识产权法院二审认定，龙魂公司、龙境公司的行为妨碍了爱奇艺公司合法提供的网络服务的正常运行，主观恶意明显。龙魂公司、龙境公司运用网络新技术向社会提供新产品并非基于促进行业新发展的需求，该行为从长远来看也将逐步降低市场活力，破坏竞争秩序和机制，阻碍网络视频市场的正常、有序发展，并最终造成消费者福祉的减损，具有不正当性。北京知识产权法院判决驳回上诉、维持一审判决。

【典型意义】

本案是对网络环境下新型不正当竞争行为进行有效规制的典型案例。该案体现了人民法院对互联网经营者与消费者合法利益的有效保护，同时也体现了人民法院对创新因素的考量。本案明确了网络视频行业中新商业模式的合理边界，彰显了人民法院促进网络平台有序发展、激发社会创新活力，打造公平竞争市场环境的司法导向。

4.“陆金所金融服务平台”不正当竞争纠纷案

—— 网络抢购服务行为的认定

【案号】(2019) 沪 0115 民初 11133 号

【基本案情】

上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 (以下简称陆金所公司) 是知名互联网财富管理平台，上海陆金所互联网金融信息服务有限公司 (以下简称陆金服公司) 是其全资子公司。两者开设金融服务网站及手机应用 (以下简称涉案平台)，债权转让产品交易是其中的热门服务。为抢购债权转让产品，网站会员需经常登录涉案平台，频繁刷新关注债权转让产品信息。西安陆智投软件科技有限公司 (以下简称陆智投公司) 提供“陆金所代购工具”软件，用户通过安装运行该软件，无需关注涉案平台发布的债权转让产品信息即可根据预设条件实现自动抢购，并先于手动抢购的会员完成交易。陆金所公司、陆金服公司认为，陆智投公司的上述行为构成不正当竞争，诉至法院。上海市浦东新区人民法院认为，陆智投公司提供的抢购服务利用技术手段，为用户提供不正当的抢购优势，违反涉案平台既有的抢购规则并刻意绕过其监管措施，对涉案平台的用户粘性和营商环境造成严重破坏，应认定构成不正当竞争。上海市浦东新区人民法院判令陆智投公司停止涉案不正当竞争行为、公开消除影响，并全额支持了陆金所公司、陆金服公司的赔偿主张。

【典型意义】

网络抢购服务是互联网金融迅猛发展的伴生品。本案明确了互联网不正当竞争案件的审理思路及裁判规则，及时回应了社会关切，兼顾了科技金融企业的竞争利益与投资用户的消费者权益，更对维护金融平台营商环境具有重要意义。为科技金融行业有序发展提供了明确的规则指引。本案判决后当事人息诉服判，案件取得了较好的法律效果和社会效果。

5.“720 浏览器”不正当竞争纠纷

—— 浏览器屏蔽广告行为的认定

【案号】(2018) 粤 73 民终 1022 号

【基本案情】

湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 (以下简称快乐阳光公司) 是芒果 TV 网站的经营者。广州唯思软件股份有限公司 (以下简称唯思公司) 于 2013 年开始运营 720 浏览器。网络用户通过 720 浏览器的内置功能可以实现默认拦截屏蔽芒果 TV 网站片头广告及暂停广告、会员免广告的功能。快乐阳光公司认为唯思公司的行为构成不正当竞争，故诉至法院。一审法院判决驳回快乐阳光公司的诉讼请求。广州知识产权法院二审认为，唯思公司技术中立的抗辩不能成立，唯思公司的上述行为违反诚实信用原则和公认的商业道德、扰乱社会经济秩序，构成不正当竞争，判令唯思公司赔偿快乐阳光公司经济损失及合理开支 80 万元。

【典型意义】

浏览器屏蔽视频广告是社会关注度极高的互联网竞争行为，也是司法实践认定的难点。本案二审判决对浏览器屏蔽视频广告行为进行了多角度综合评价，细化了互联网不正当竞争行为认定的构成要素和适用场景，对反不正当竞争法一般条款适用等法律适用难点进行了有益探索。本案是人民法院面对新技术新业态新领域不断完善竞争法律规则的生动体现。

6.“微信群控”不正当竞争纠纷案

—— 数据权益的不正当竞争保护

【案号】(2019) 浙 8601 民初 1987 号

【基本案情】

深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技 (深圳) 有限公司 (以下简称两原告)，共同开发运营的个人微信产品，为消费者提供即时社交通讯服务。浙江搜道网络技术有限公司、杭州聚客通科技有限公司 (以下简称两被告) 开发运营的“聚客通群控软件”，利用 Xposed 外挂技术将该软件中的“个人号”功能模块嵌套于个人微信产品中运行，为购买该软件服务的微信用户在个人微信平台中开展商业营销、商业管理活动提供帮助。两原告主张两被告擅自获取、使用涉案数据，构成不正当竞争，诉至法院。杭州铁路运输法院认为网络平台中的数据，以数据资源整体与单一数据个体划分，网络平台方所享有的是不同的数据权益。两被告的相关被诉行为已危及微信产品数据安全，违反了相关法律规定及商业道德，构成不正当竞争行为。杭州铁路运输法院判令两被告立即停止涉案不正当竞争行为，共同赔偿两原告经济损失及合理开支共计 260 万元。

【典型意义】

本案系全国首例涉及微信数据权益认定的案件。数据作为数字经济的关键生产要素已成为市场激烈竞争的重要资源，数据权益的权属、权利边界以及数据抓取行为不正当性应如何判断，受到社会广泛关注。本案判决兼顾平衡了各方利益，为数据权益司法保护提供了理性分析基础，也为构建数据权属规则、完善数字经济法律制度提供了可借鉴的司法例证。对防止数据垄断，促进数字经济创新发展亦具有积极意义。

7. 数推公司、谭某不正当竞争纠纷案

—— 网络刷单行为的不正当竞争认定

【案号】(2019) 渝 05 民初 3618 号

【基本案情】

数推 (重庆) 网络科技有限公司 (以下简称数推公司) 为自然人独资有限公司，谭某系数推公司执行董事兼总经理，是该公司的唯一股东。数推公司、谭某自 2017 年 12 月至 2019 年 7 月分别开设了“企鹅代商网”“金招代刷网”等 6 个网站接受客户订单，将订单转让或转托他人，利用网络技术手段，对深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技 (深圳) 有限公司 (以下简称两原告) 的网站和产品服务内容信息的点击量、浏览量、阅读量进行虚假提高，并予以宣传，获取订单与转托刷量之间的差价。重庆市第五中级人民法院经审理认为，数推公司、谭某有偿提供虚假刷量服务的行为构成不正当竞争，判决数推公司与谭某连带赔偿两原告经济损失及合理开支共计 120 万元。

【典型意义】

本案是打击网络黑灰产业的典型案例，明确了互联网经营者有偿提供虚假刷量服务的行为违反诚实信用原则和商业道德，损害合法经营者、用户和消费者的权益，扰乱正常竞争秩序，应纳入反不正当竞争法予以规制。本案对反不正当竞争法第十二条规定的“其他”不正当竞争行为进行了有益探索，为审理涉及互联网黑灰产业的类似案件提供了裁判指引。

8.“供水公司”滥用市场支配地位纠纷案

—— 公用企业垄断行为的认定

【案号】(2018) 桂 01 民初 1190 号

【基本案情】

永福县供水公司是自来水供水公用企业。吴某某向该公司申请用水，永福县供水公司要求其填写《用水报装申请表》，该申请表对用水和水表安装一并进行约定，并同时要求签订供水协议、缴纳安装工程预缴款。吴某某缴纳了水表费、安装费共计 2500 元。后吴某某不同意签订《个人用户供水安装工程施工协议》，要求自行购买水表，退还施工服务费。永福县供水公司未退款亦未给吴某某提供供水服务。吴某某认为永福县供水公司的行为构成捆绑交易等四项滥用市场支配地位行为，遂诉至法院。广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为，永福县供水公司在永福县所辖地域范围内的城市公共供水服务具有市场支配地位。永福县供水公司在该过程中并没有给予吴某某从别处购买供水设施材料和安装服务的选择权，据此认定永福县供水公司系以在用户申请供水时需同时购买供水设施安装的方式实施了捆绑交易行为，该合同应认定为无效。广西壮族自治区南宁市中级人民法院判决永福县供水公司返还吴某某安装费并支付利息，赔偿经济损失及合理开支。

【典型意义】

本案涉及公用企业垄断行为的认定。各类公用企业如自来水、电、燃气供应企业在初装时捆绑收取初装费、设备费时有发生。本案明确了公用企业市场支配地位以及滥用市场支配地位行为的认定标准，对同类案件具有借鉴意义。本案也为公用企业规范经营提供了清晰明确的行为指引，有助于公用企业在提供服务时避免滥用其市场支配地位，损害市场竞争。

9.“砖瓦协会”垄断纠纷案

—— 横向垄断协议实施者损害赔偿请求权的认定

【案号】(2020) 最高法知民终 1382 号

【基本案情】

张某某主张其系在宜宾市砖瓦协会的发起人四川省宜宾市吴桥建材工业有限责任公司 (以下简称吴桥公司)、宜宾县四和建材有限责任公司 (以下简称四和公司)、曹某某等的胁迫下，加入该砖瓦协会，签订《停产整改合同》，并因该合同被迫停止生产。宜宾市砖瓦协会及其发起人通过广泛签订上述合同，迫使宜宾市部分砖瓦企业停产，通过减少砖瓦供应量，实现提高砖瓦价格，赢取不当利益，上述行为明显具有排除、限制竞争的目的，且在特定时间内实现了排除、限制竞争的效果，构成反垄断法规定的横向垄断协议。但宜宾市砖瓦协会和仍维持生产的砖瓦企业支付了少量停产扶持费后不再依照约定付款，其行为排除了张某某参与竞争，构成对反垄断法的违反，故诉至法院。一审法院认为，被诉行为构成对反垄断法的违反，侵害了张某某的权益，故判决吴桥公司、四和公司、曹某某、宜宾市砖瓦协会连带赔偿经济损失 33.6 万元、合理开支 5000 元。吴桥公司、曹某某、宜宾市砖瓦协会不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院二审认为，该案核心问题是，张某某作为该案横向垄断协议的实施者之一，是否有权要求该垄断协议的其他实施者赔偿其所谓经济损失。鉴于横向垄断协议实施者主张损害赔偿，实质上是要求瓜分垄断利益，故判决撤销一审判决，驳回张某某的全部诉讼请求。

【典型意义】

横向垄断协议实施者要求其他实施者赔付其因实施该横向垄断协议遭受的损失，本质上是要求在横向垄断协议实施者之间对垄断利益作重新分配。该案阐明了垄断民事救济的宗旨和导向，明确了请求损害赔偿救济者，其行为必须正当合法的基本原则，揭示了横向垄断协议实施者要求其他实施者赔偿所谓损失的瓜分垄断利益本质，对于打击横向垄断行为、维护公平竞争秩序、引导行业协会良性发展具有重要意义。

10. 西斯威尔滥用市场支配地位纠纷案

—— 涉外标准必要专利垄断纠纷管辖权的确定

【案号】(2020) 最高法知民辖终 392 号

【基本案情】

OPPO 广东移动通信有限公司 (以下简称 OPPO 公司) 和 OPPO 广东移动通信有限公司深圳分公司 (以下简称 OPPO 深圳分公司) 是全球性智能终端制造商和移动互联网服务提供商，其共同向广州知识产权法院提起诉讼，主张西斯威尔国际有限公司及其子公司西斯威尔香港有限公司 (以下简称西斯威尔方) 拥有无线通信领域相关标准必要专利，具有市场支配地位，在标准必要专利的许可协商中违反了公平、合理和无歧视 (FRAND) 的原则，实施了收取不公平高价许可费等滥用市场支配地位的行为，并就相同专利在不同国家提起诉讼，给 OPPO 公司、OPPO 深圳分公司的经营行为造成负面影响和经济损失。西斯威尔方提出管辖权异议，主张在案证据不足以证明广州知识产权法院对该案具有管辖权，西斯威尔方已就标准必要专利许可问题在英国法院提起诉讼，本案应由英国法院审理。广州知识产权法院驳回了西斯威尔方的管辖权异议。西斯威尔方不服，提起上诉。最高人民法院二审认为，鉴于标准必要专利许可市场的特殊性，结合西斯威尔国际有限公司已在其他国家提起专利侵权诉讼，可能对 OPPO 公司等参与国内相关市场的竞争造成直接、实质、显著地排除与限制竞争效果，OPPO 公司住所地广东省东莞市可以作为本案侵权结果发生地，广州知识产权法院对本案具有管辖权。

【典型意义】

本案涉及与标准必要专利有关的滥用市场支配地位垄断纠纷管辖问题。案件既涉及双方主体在全球不同司法辖区平行的标准必要专利侵权纠纷对我国法院管辖垄断纠纷的影响，又涉及垄断纠纷的相关案件事实发生在国外应否适用不方便法院原则的问题。本案裁定以反垄断法第二条规定的域外适用原则为依据，对垄断纠纷的域外管辖问题进行了探索，明确了涉国际标准必要专利垄断纠纷案件的管辖规则，对人民法院依法积极行使对涉外反垄断案件的司法管辖权，充分发挥司法职能作用维护公平竞争的市场环境具有典型意义和促进作用。