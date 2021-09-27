2499 元，小米推出米家跑步机：支持智能调速，首销赠小米手环 6 NFC 版

IT之家 9 月 27 日消息 在今日的小米发布会上，小米推出了一系列新品，例如米家跑步机，首发 2499 元，号称“家里的跑步私教”，拥有海量专业跑步课程，可通过投屏小米电视实现教练功能。

据介绍，这款跑步机支持三步快折设计，可将其收纳置沙发床底等空间，而且拥有超宽减震跑台，可有效缓震护膝。

此外，他还支持心率控速跑，可通过联动小米手环、手表实现自动调速；接入米家生态，支持智能设备互联，自动开启专属运动环境。

IT之家了解到，这款跑步机首销期赠小米手环 6 NFC 版。