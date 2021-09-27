谷歌 Chrome 浏览器安卓版测试支持默认打开桌面版网站

IT之家 9 月 27 日消息 据 MSPoweruser 报道，为了让用户选择以他们想要的方式打开网站，谷歌正在开发一项功能，允许 Chrome 用户在安卓智能手机上默认打开桌面版本的网站。

打开网站桌面版的能力并不新鲜，新鲜的是用户现在将获得默认打开网站桌面版的选项。该功能将非常有帮助，特别是在你需要使用特定网站的桌面版来完成工作的情况下。与其每次打开网站时选择“桌面网站”，现在你很快就能在每次打开该网站时直接访问桌面版。

打开桌面版网站的能力目前在 Chrome Canary 测试版上可用。另一个注意事项是，启用该选项将在你每次打开网站时打开桌面版。不过，谷歌正在努力对该功能进行一些修改，以允许用户在桌面模式下只打开特定网站。这一变化预计将在未来的更新中到来。

至于如何启用该功能，这需要用户首先在智能手机上安装 Chrome Canary 版本。此外，由于该功能需要激活一个 Flag，你必须启用一个名为“Global setting to request desktop site on Android”的 Flag。然后，你可以进入设置 > 网站设置 > 桌面网站。启用“桌面网站”开关，以使用该功能。

值得注意的是，启用该功能不会抢走三点式菜单中的“桌面网站”复选框。如果你想切换到移动版本，你可以通过取消复选框轻松做到这一点。

IT之家获悉，Chrome 不是第一个获得该功能的浏览器。微软最近在 Edge Canary 和 Dev 频道版本中增加了同样的功能。