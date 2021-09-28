OpenHarmony 3.0 官宣将在 9 月 30 日发布，华为首席架构师将介绍新特性

IT之家 9 月 28 日消息 据 OpenAtom OpenHarmony 官方发布，自 OpenAtom OpenHarmony（简称“OpenHarmony”）2.0 Canary 版本于 2021 年 6 月 1 日上线以来，在各行业引发了很高的关注。为了更加开放地与社区沟通，OpenHarmony 项目群工作委员会将在 9 月 30 日晚举办 OpenHarmony 线上见面会。会上将向大家汇报 OpenHarmony 3.0 版本特性介绍，以及 OpenHarmony 的最新进展。

OpenHarmony 项目群工作委员会也向全行业发出了邀请，各个领域的技术及经验积累对 OpenHarmony 开源项目都是是无比宝贵的财富，诚邀千行百业共同打造属于每个人的 OpenHarmony。

会议链接

https://zhumu.me/j/189232414

IT之家获悉，OpenHarmony 是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，由开放原子开源基金会的 OpenHarmony 项目群工作委员会负责运作，遵循 Apache 2.0 等开源协议。由华为捐赠智能终端操作系统基础能力相关代码，博泰、华为、京东、润和、亿咖通、中科院软件所、中软国际等七家单位及全球开发者共建的开源分布式操作系统，并根据命名规则为该开源项目命名为 OpenAtom OpenHarmony。其愿景是：打造开放的、全球化的、创新且领先的面向多智能终端、全场景的分布式组件化操作系统，构筑可持续发展的开源生态系统。

OpenHarmony 网站

https://www.openharmony.cn/（建议国内用户访问）

https://www.openharmony.io/ (建议海外用户访问)

OpenHarmony 主库组织地址

https://gitee.com/openharmony

OpenHarmony SIG 组织地址

https://gitee.com/openharmony-sig

OpenHarmony 三方库组织地址

https://gitee.com/openharmony-tpc

OpenHarmony 在线交流平台

https://zulip.openharmony.cn/

OpenHarmony 社区贡献指南

https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/contribute/%E5%8F%82%E4%B8%8E%E8%B4%A1%E7%8C%AE.md

OpenHarmony Dev 邮件列表

[email protected]

订阅链接

https://lists.openatom.io/postorius/lists/dev.openharmony.io/