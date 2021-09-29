【IT之家评测室】小米笔记本 Pro 15 增强版体验：英特尔 Evo 认证，3.5K OLED 屏

今年年初，小米带来了新款的小米笔记本 Pro 15 增强版产品，这一系列轻薄本产品在经过两三年的迭代终于也找到了属于自己的一条道路。这次，小米笔记本 Pro 15 增强版产品带来了一块 4K OLED 屏幕，屏幕采用 E4 发光材料，色彩范围覆盖 100% 的 DCI-P3 色域，同时拥有 1000000:1 对比度，顶级的屏幕也少不了更好的性能表现。

这一代小米笔记本 Pro 15 增强版产品搭载 11 代智能英特尔酷睿高性能移动版处理器（H35），其中酷睿 i5-11300H 版本的小米笔记本 Pro 15 增强版产品通过英特尔 Evo 平台严苛认证，这一认证兼具了硬件表现和实际体验，让消费者轻松买到体验出色的轻薄本电脑产品。

针对轻薄本在使用过程中的体验问题，英特尔 Evo 认证设定了严格的硬件标准和体验标准，获得英特尔认证的轻薄本产品会在机身的显著位置粘贴有英特尔 Evo 认证标贴，以此方便消费者选择购买。如今，英特尔 Evo 认证设备已经有 40 余款，这些轻薄本产品让消费者可以更加轻松的触达性能好、颜值高、续航长的轻薄本产品。

接下来，我们通过实际体验，来看一下这款获得英特尔 Evo 平台严苛认证的小米笔记本 Pro 15 增强版产品实际表现如何。

外观

小米笔记本 Pro 15 增强版采用全金属机身，机身轻薄，厚度约 15.9mm，A 面大大方方地刻上了一个“xiaomi”的 Logo。

A、B 面支持单手开合，最大开合角度 150 度。展开 B 面，一整块的玻璃镜面下覆盖着一块 16:10 的 OLED 屏，屏幕上方有摄像头和立体声麦克风，下方也有一处“xiaomi”的 logo。在 C 面键盘区的右下角粘贴有英特尔 Evo 认证标识，目前通过英特尔 Evo 认证的轻薄本产品，拥有长续航、优秀性能表现以及极致轻薄等特点，消费者购买轻薄本产品认准英特尔 Evo 标志就不用担心才到雷。

小米笔记本 Pro 15 增强版整体采用 CNC 工艺处理的航空级铝合金打造，键盘部分采用下沉式设计和剪刀脚结构，键帽间距较大，右侧顶部有独立的小爱同学语音助手按键。键帽方面为主流的巧克力键帽，键程为 1.5mm，支持 2 级背光调节，整体的敲击手感中规中矩且反馈力度适中。

触控板方面，小米笔记本 Pro 15 增强版整个触控板面积很大，位于键盘区下方中央，操作舒适便捷。

小米笔记本 Pro 15 增强版采用了一块 3456x2160 分辨率的高素质 OLED 屏幕，屏幕采用三星最新的 E4 材质。屏幕像素密度达到 261PPI，色域覆盖 100% DCI-P3 色域，另外拥有高达 1000000：1 的对比度和 600 尼特的峰值亮度。这块屏幕同时获得 VESA True Black 认证，拥有不凡的色彩显示效果。

每一台小米笔记本 Pro 15 增强版都有着专属的 ICC 色彩文件，这块屏幕同时还支持 DC 调光，可无频闪观看。同时小米笔记本 Pro 15 增强版还获得了德国莱茵硬件级低蓝光认证和 SGS 低蓝光护眼认证，可以有效的降低蓝光损害，保证用眼安全。针对不同光线场景，小米笔记本 Pro 15 增强版内置光线传感器，可自动调节屏幕和键盘亮度。

电源键上，小米笔记本 Pro 15 增强版采用了开机键与指纹识别按钮结合的方式，一键按下即可快速开机解锁。电池上，小米笔记本 Pro 15 增强版配备了一块 66Wh 的电池，同时配备 100W PD 充电器，兼容 PD 3.0 协议，可以方便的为其他 Type-C 口的手机、电脑产品进行充电，特别适合差旅人士。

小米笔记本 Pro 15 增强版总共配备了 1 个 Thunderbolt 4 接口和 2 个 USB-C 3.2 Gen1 接口和 1 个耳麦接口。为了方便视频转换，小米笔记本 Pro 15 增强版还附赠 USB-C 转 HDMI 多功能转接器，方便外接显示器场景使用。接下来，我们通过具体的测试场景，来看一下小米笔记本 Pro 15 增强版表现如何。

性能表现

小米笔记本 Pro 15 增强版采用了英特尔 11 代酷睿 i5-11320H 处理器，这一处理器基于 10nm SuperFin 工艺制成研制，采用 4 核心 8 线程设计。基础频率为 3.2GHz，最大睿频 4.5GHz，拥有 8MB 三级缓存，热设计功耗为 35W。显卡方面，这颗处理器集成英特尔锐炬 Xe 显卡，拥有 96 个处理单元，最大频率达到 1.35GHz。

作为英特尔 Evo 认证的基础，获得认证的产品需要搭载英特尔 11 代酷睿处理器以及英特尔锐炬 Xe 显卡。另外其他要求包括在 1080P FHD 场景下可支持超过 9 小时续航，同场景下可实现充电半小时续航 4 小时。网络和接口方面，英特尔 Evo 认证的产品需要支持 Wi-Fi 6 无线网络以及 Thunderbolt 4 接口。对于用户来讲，英特尔 Evo 认证的笔记本电脑产品拥有开盖即用，一秒启动，快速数据传输等特性，在选购时无需过多的考虑性能、续航问题，只要考虑自己的特殊需求，然后再去找到对应产品即可。

首先我们通过处理器跑分来看一下小米笔记本 Pro 15 增强版表现如何。

CPU-Z 跑分上，小米笔记本 Pro 15 增强版所采用的酷睿 i5-11320H 处理器单核得分 542.3 分，多核得分 2725.2 分。

在 Cinebench R23 表现上，小米笔记本 Pro 15 增强版单核得分 1392 分，多核得分 5898 分。

Geekbench 5 计算能力上，小米笔记本 Pro 15 增强版，单核得分 1481 分，多核得分 5042 分。

3DMark CPU Profile 得分上，小米笔记本 Pro 15 增强版，1 线程得分 859 分，2 线程得分 1587 分，4 线程得分 2444 分，8 线程得分 3432 分。

面向 Web 场景的 WebXPRT3 测试中，小米笔记本 Pro 15 增强版得分为 272 分。

为了更好的了解到小米笔记本 Pro 15 增强版在插电和不插电情况的表现，IT之家也对不插电场景进行测试，测试结果如下：

CPU-Z 单核：482.6 分

CPU-Z 多核：2016.4 分

Cinebench R23 单核：1317 分

Cinebench R23 多核：3838 分

Geekbench 5 单核：1406 分

Geekbench 5 多核：4135 分

WebXPRT3：244 分

为了更直观的了解到插电与拔电性能表现，我们对测试数据进行归一化处理，以插电性能为基准，量化后数据如下：

通过对比我们看到，在插电与不插电的情况下，小米笔记本 Pro 15 增强版单核性能损失相对比较小，整体损失约 5%，多核性能损失约 23%。整体来讲，在不同的电源模式下，这样的性能表现还是相对不错的。

显卡性能表现上，这里IT之家使用 3DMark 对小米笔记本 Pro 15 增强版的英特尔锐炬 Xe 显卡进行测试，其中 Fire Strke Extreme 得分为 1438 分，Time Spy 得分为 1217 分，Wild Life 得分为 6931 分，Night Raid 得分为 12871 分。

接下来，我们在来看一下小米笔记本 Pro 15 增强版的内存和存储表现，这里小米笔记本 Pro 15 增强版默认搭载的是 16GB LPDDR4X 3200MHz 内存和三星 PM991 PCIe SSD。AIDA64 内存测试的读写拷贝性能分别为 38.7GB/s、42.0GB/s、35.2GB/s，内存时延为 72.1 纳秒。

SSD 读取性能接近超过 3000MB/s，写入性能超过 1200MB/s。属于主流 SSD 的水平。

综合 PC 场景表现上，我们使用 PCMark10 进行测试，小米笔记本 Pro 15 增强版综合得分为 4608 分，其中基本功能得分 8258 分，生产力得分 6125 分，数字内容创作得分 5252 分。整体来看，小米笔记本 Pro 15 增强本更加适合生产力场景。

游戏表现上，小米笔记本 Pro 15 增强版所采用的英特尔锐炬 Xe 显卡足够完成日常网游场景的需求。全分辨率下《CS：GO》游戏平均帧率在 30 帧上下，2K 分辨率下平均帧率在 50 帧上下，1080P 分辨率平均帧率在 85 帧上下。基本上在 1080P 场景下就有非常流畅的表现。

《绝地求生》在中画质 1080P 分辨率下，平均帧率在 30 帧上下。

《彩虹六号：围攻》在低画质 1080P 场景下平均帧率在 55 帧左右。

另外其他主流的网游，比如《英雄联盟》、《炉石传说》、《魔兽世界》等这类对硬件要求不高的网游，小米笔记本 Pro 15 增强版都可以流畅运行。总体来说，小米笔记本 Pro 15 增强版整体硬件配置适合在生产力场景下发挥高效作用，在常规的主流网游中，小米笔记本 Pro 15 增强版也可以满足日常轻度的娱乐需要。

散热表现

小米笔记本 Pro 15 增强版在散热上采用了飓风散热系统，通过 2 个风扇和 2 根热管快速的将笔记本处理器核心产生的热量导出。在 D 面和转轴处拥有大面积的进风口和散热口，快速传递产生的热量。针对不同的场景，小米笔记本 Pro 15 增强版提供静谧模式、均衡模式、极速模式三种散热风模式，以应对不同场景下散热需求。

通过 AIDA64 的压力测试，我们看到小米笔记本 Pro 15 增强版在开始 FPU 和 GPU 压力测试后，10 分钟处理器温度达到 80 度，此时处理器核心功耗接近 30W，显卡功耗达到 15W，处理器全核频率达到 2.64GHz。

整体来看，小米笔记本 Pro 15 增强版双风扇双热管的设计与轻薄本整体紧凑的结构相符合，在实际场景下 FPU 压力测试的强度很难完全达到，日常使用中，小米笔记本 Pro 15 增强版基本上可以保持一个相对安静和高效的散热表现。

生态功能体验

作为小米产品家族的一员，小米笔记本 Pro 15 增强版预装了小爱同学，在登录小米账号后，即可通过按键、语音或鼠标点击的方式召唤。有效的与小米自家设备联动起来。

基本的语音功能都可以实现，通过项功能，用户可以通过小米笔记本 Pro 15 增强版与米家设备联动，进行一些简单的设备控制。

MIUI + 则是 MIUI 为手机和笔记本开发的一种多屏协作软件。可以实现电脑操作手机、远程访问文件、共同编辑文档等功能。

此外小米还将小米互传引入了笔记本端。任何品牌的笔记本都可以下载使用，只要和其他小米设备连接在同一局域网下，就可互相快速分享文件。

总的来说，小米笔记本 Pro 15 增强版增加了与小米生态产品的互动能力，极大的扩充了作为一款笔记本电脑产品的用途，全新英特尔 Evo 认证也让小米笔记本 Pro 15 增强版成为一款值得信赖轻薄本产品。

总结

小米笔记本 Pro 15 增强版在硬件定位上是一款出色的大屏生产力神器，英特尔 Evo 认证的加持让其更具辨识度，消费者也可以毫无顾忌的选择。

高素质的 OLED 大屏，一体成型的 CNC 工艺外观，小米生态的深度集成…… 这些都让小米笔记本 Pro 15 增强版提升了小米轻薄本厂产品的综合实力。如果你需要一台高效率的生产力大屏轻薄本，那么这款 3.5K OLED 屏的小米笔记本 Pro 15 增强版绝对值得入手。