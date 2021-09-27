【IT之家开箱】小米 Civi 轻轻蓝图赏：幻彩渐变，轻薄质感

IT之家 9 月 27 日消息 小米在今日下午召开“一场天生好看的科技发布会”，正式发布了小米 Civi 手机。这款机型共有三种配色，分别为：怦怦粉、轻轻蓝、闪闪黑。现在IT之家也拿到了这款轻轻蓝版本，大家不妨一起来看一下吧。

包装方面简单且新颖，而且充分落实环保政策。

打开包装我们第一眼看到的便是这款雅致小巧的手机，除此之外还随附了一个透明手机壳以及使用说明书。

小米 Civi 采用丝绒 AG 玻璃，宣称可带来如天鹅绒般柔软触感。

上手的第一感觉，就是轻盈。之后的第二感觉，就是小巧趁手。当然，这里的小巧是与同级别机型去作对比，并非针对 mini 型号。

该机后盖采用了类似「晶钻」纹理的设计，附有幻彩渐变的效果，用户画像一下子就清晰了起来。

据悉，这是小米首次采用丝绒 AG 工艺的产品。相比于目前流行的 AG 工艺，Civi 的工艺更进一步，晶体数量更多，平均高度更高，同时运用物理和化学，两种方式打磨，因此保证手感丝滑，而且不沾指纹，在一众同价位机型中也属于高级一列。

该机还拥有 1.4mm 金属中框，极窄腰线，手机宽度低至 71.5mm，厚度 6.98mm，十分便于手小的女性用户握持，保证手感的同时也兼顾颜值。用网友的话来说，小米似乎是越来越懂“女孩心思”了。

根据官方资料显示，整机屏幕是一块 6.55 英寸 3D 微曲 OLED 柔性屏，支持 120Hz 刷新率、240Hz 触控采样率，拥有 402PPI、真 10bit 色彩，峰值亮度为 950nit，显示效果也不错。

此外，该手机的屏幕“下巴”整体缩减 16% 至 2.55mm，是小米迄今为止最小下巴，带来更沉浸的画面。

小米 Civi 前置 3200 万高清镜头，支持 AF 自动对焦，而且还有双柔光灯配合屏幕柔光环，自带聚光灯。

小米 Civi 后置 AI 三摄主角相机，包括：6400 万像素高清主摄、超广角、微距，三颗镜头覆盖日常场景，其主角镜头支持大光圈模式，可虚化背景，突出主体。

其他方面，小米 Civi 搭载骁龙 778G 芯片，采用 6 纳米旗舰级工艺制程，还拥有塔式散热加持，搭载最新一代智能温控系统，9 层石墨烯均温板堆叠，支持 VRS 可变分辨率渲染，支持《王者荣耀》90 帧高帧率。

细节图赏：