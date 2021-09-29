中国铁路：兴泉铁路兴国至清流段、浦梅铁路建宁至冠豸山段 9 月 30 日开通运营，设计时速 160 公里

IT之家 9 月 29 日消息 据中国铁路官方发布，兴国至泉州铁路兴国至清流段、浦城至梅州铁路、建宁至冠豸 (zhai) 山段将于 9 月 30 日同时开通运营，赣闽两省的四个原中央苏区县将结束不通铁路的历史，福建出省铁路通道增至 11 条。

IT之家获悉，兴泉铁路由京九铁路兴国站引出，经江西于都、宁都、石城等县进入福建，途经宁化、清流、明溪、永安、大田、德化、永春等县，终到泉州。兴泉铁路正线全长 464.16 公里，设计时速 160 公里，是客货共线的国家 I 级电气化铁路，设宁化、清流、明溪、大田、德化、永春等 33 个车站。此次开通兴国至清流段正线长 174.21 公里。

浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段起自向莆铁路建宁县北站，终到赣瑞龙铁路冠豸山南站，沿途经过建宁、宁化、清流、连城县四个行政县，其中宁化至清流段与兴泉铁路共线，设建宁县北、建宁南、宁化、清流、冠豸山、冠豸山南等 16 座车站，正线全长 162 公里，设计时速 160 公里，为国铁 I 级单线电气化铁路。

兴泉铁路兴国至清流段、浦梅铁路建宁至冠豸山段开通运营后，9 月 30 日至 10 月 10 日为过渡期，铁路部门将安排开行旅客列车 4 对，10 月 11 日以后实施正式运行图，将开行旅客列车 5 对。

据悉，铁路部门将于 9 月 29 日开始发售兴泉铁路、浦梅铁路列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询铁路 12306 网站、微信、客户端。