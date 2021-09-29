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三星 Galaxy S22 锂电池将由 ATL 以及三星 SDI 供应，3800mAh 起

2021/9/29 19:52:43 来源：IT之家 作者：冷泉 责编：冷泉
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IT之家 9 月 29 日消息 根据外媒 TheElec 消息爆料，三星下一代 Galaxy S22 系列手机的电池供应商今日被曝光，手机内置锂电池将由中国的 ATL 以及韩国的三星 SDI 供应。ATL 曾在 2017 年被三星从供应链移除，因为其生产的电池导致 Galaxy Note 7 容易起火。一段时间之后，三星恢复与 ATL 的合作，其电池主要用于中端手机。

▲ Galaxy S22+ 渲染图，来自 OnLeaks

▲ Galaxy S22  渲染图，来自 OnLeaks

目前，ATL 已经为三星 Galaxy A、M 系列手机，以及 Galaxy Watch、Galaxy Buds 供应电池。此外，一部分 S21 系列手机也采用了 ATL 的电池。

据IT之家了解，爆料者还透露了三星 Galaxy S22 系列旗舰手机的电池容量：

  • Galaxy S22，3800mAh

  • Galaxy S22+，4500mAh

  • Galaxy S22 Ultra，5000mAh

S22 标准版的容量相比 S21 减少了 200mAh，S22+ 相比现有型号减少了 300mAh，这证明了此前关于三星将缩小手机尺寸的传言。不过下一代 Galaxy S22 手机的具体参数配置，没有得到三星官方的任何确认，以上爆料仅供参考。

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关键词：三星Galaxy S22锂电池

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