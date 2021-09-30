小米 Civi 首销 5 分钟，全渠道销售额突破 2 亿元

IT之家 9 月 30 日消息 今日上午 10:00，小米 Civi 手机正式开启全渠道首销，8GB+128GB 版本售价 2599 元。根据这款手机的产品经理 @Cici_老魏 今日宣布，这款手机首销 5 分钟，全渠道销售额便突破了 2 亿元。她表示感谢大家的认可和信任，“悬着的心终于放下了”。

小米 Civi 机型专为女性打造，具有精细的做工、高颜值以及像素级肌肤焕新技术，人像拍摄能力出色。手机搭载高通骁龙 778G 处理器，通过泰尔实验室 36 个月抗老化认证。

影像方面，小米 Civi 配备 6400 万像素高清主摄。手机提供像素级肌肤焕新技术，采用了 GAN 生成对抗网络技术，经过百万级别的训练，在美颜的同时保留肌肤真实纹理，对美人痣、小酒窝等个性化细节进行识别保留。

手机前部具有双柔光灯，结合屏幕柔光环，在夜间也能够呈现高质量的自拍效果。其它方面，小米 Civi 内置 4500mAh 电池，支持 55W 快充，同时厚度仅有 6.98mm，轻至 166g。手机搭载双扬声器，支持 NFC 以及红外遥控功能。

IT之家了解到，小米 Civi 发售后，产品经理老魏发表文章表达了感想：