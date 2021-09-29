小米新款电视棒通过 FCC 认证：支持 4K/60 FPS，高清拆解图曝光

IT之家 9 月 29 日消息 根据外媒 Notebook 消息，小米一款全新的电视棒产品近期通过了美国 FCC 认证，产品高清大图以及拆解照片被曝光。该产品代号为“MDZ-27-AA”，外媒预计产品商品名为 Mi TV Stick 4K 2021。

FCC 公布了这款产品的拆解图、遥控器、配件照片，同时也公布了部分产品参数。

从拆解图可以看出，小米这款电视棒搭载 Amlogic S905Y4 芯片，其具有四颗 Cortex-A35 核心，集成了 Mali-G31 MP2 GPU。主板上还集成有三星的独立内存、闪存芯片，以及联发科的无线模块。此外，产品使用 USB 2.0 Micro-B 接口进行供电。

性能方面，小米新款电视棒支持 4K/60 FPS 10bit 视频规格，以及 AV1、AVS2 (4K/ 30 FPS)、 H.264、H.265、VP9 P-2 视频解码。除此之外，电视棒还支持以下音视频标准：

Dolby Atmos、Dolby Vision、DTS HD、HDR10、HDR10+、HLG

外媒表示，该产品预计将运行 Android TV 系统，WiFi 无线连接速度最高 866.7Mbps。产品还配备 HDMI 延长线、5V 1A 电源适配器。

IT之家了解到，小米第一代电视棒名为 Mi TV Stick，售价 60 美元（约）387 元。这款产品最高仅支持 1080P 分辨率，造型与新款类似。