惠普暗影精灵 7 推出 2K/165Hz 屏幕版本：i7-11800H，9499 起

IT之家 9 月 30 日消息 根据IT之家用户 @送我上青云 投稿，惠普暗影精灵 7 游戏本近期推出了搭载 2K/165Hz 屏幕的版本。这款笔记本屏幕为 16.1 英寸，搭载英特尔 i7-11800H 处理器，支持显卡直连功能，RTX 3060 显卡版本售价 9499 元。

惠普暗影精灵 7 笔记本搭载的 i7-11800H 处理器，拥有 8 核 16 线程，睿频频率最高 4.6GHz，具备 24MB L3 缓存。产品内置的 RTX 3060 移动版 GPU，频率可达 1425MHz，支持显卡直连模式以及独显 + 核显混合模式，显卡性能释放 115W。

屏幕方面，该产品配备的 2K 屏幕拥有 3ms 响应速度，支持 DC 调光，覆盖 100% sRGB 色域，具有德国莱茵低蓝光认证。

散热方面，笔记本配备两个 12V 风扇，每颗风扇具有 97 片扇叶，提高通风量，噪音相比前代产品降低 3dB。除此之外，惠普暗影精灵 7 笔记本还配备 26 键无冲键盘，大尺寸触摸板 83Whr 大容量电池，具备雷电 4 接口。

IT之家了解到，这款笔记本除了 RTX 3060 显卡版本，还提供 RTX 3070、RTX 3080 版本，最高配可选配英特尔 i9 移动处理器。