腾龙发布 18-300mm F/3.5-6.3 镜头富士 X 卡口版：自带 VC 防抖系统

IT之家 9 月 30 日消息 今日腾龙发布了三款无反相机用变焦镜头。第三款产品专门针对富士 APS-C 卡口相机设计，采用 X 卡口，型号为：18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD，代号“B061”。

该镜头此前于 2021 年 7 月 21 日发布，首发提供索尼 E 卡口版本。官方表示，全新的富士 X 卡口版本将于 10 月 28 日发售，但是受新冠疫情影响，上市时间以及供货情况可能出现延迟。

腾龙 B061 镜头为“一镜走天涯”设计，等效焦距覆盖广角端 27mm 至 450mm，变焦倍率达到了 16.6 倍。镜头配备线性马达对焦机构 VXD（音圈高转矩驱动），具有静音高速的自动对焦能力。

光学方面，这款镜头采用 15 组 19 片设计，配备 3 片复合非球面镜片与 4 片 LD（低色散）镜片，有效抑制各种像差，从画面中心到周边具有高分辨率特性。镜头的滤镜尺寸为 67mm，体积适中。

IT之家了解到，腾龙 B061 镜头还具备 VC 光学防抖系统。凭借 AI 技术，在 70mm 以下焦距拍摄视频时，防抖系统可以为视频进行优化。这款镜头广角端的最近拍摄距离为 0.15m，最大摄影倍率为 1:2，具有一定的微距拍摄能力。镜头拥有简易防滴构造、抗污涂层、变焦锁定装置，提高易用性。

以下为产品的详细规格：

腾龙 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD 镜头的索尼 E 卡口版目前正在销售，价格为 4980 元。