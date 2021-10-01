苹果 iOS 15 安装率估计将近 20%，不少用户遇到了早期问题

IT之家 10 月 1 日消息 据移动分析公司 Mixpanel 称，自 9 月 20 日更新发布以来，iOS 15 的安装率估计已达到 19.3%。

Mixpanel 根据使用其移动分析 SDK 的网站和应用的访问量来衡量 iOS 的安装情况，因此该数据并非官方数据。苹果公司尚未分享 iOS 15 的安装统计数字，上次报告 iOS 14 的安装率是在 6 月，为 85%。

到目前为止，iOS 15 的安装率似乎仍比 iOS 14 的安装率慢，这可能有几个原因，包括苹果为 iOS 14 用户提供了继续接收重要安全更新的选项、iOS 15 的几个功能被推迟，以及 iOS 15 受到一些早期 bug 的影响，仍需要修复。

例如，苹果公司表示，阻止一些 iPhone 13 用户无法使用 Apple Watch 解锁功能的问题将在即将到来的软件更新中得到修复。该功能旨在让用户在戴着面具时解锁 iPhone，但一些用户遇到了“无法与 Apple Watch 通信”的错误信息。

还有一个 iOS 15 的 bug，执行 iCloud 备份会导致从 iMessage 对话中保存的照片后来被删除后从照片应用中消失、iPhone 13 机型的间歇性触控失灵问题，以及其它问题。

IT之家了解到，苹果目前正在对 iOS 15.1 进行测试，其中至少包括对用 Apple Watch 解锁问题的修复，但目前还没有该软件更新发布的时间表。苹果很可能选择发布一个较小的更新，如 iOS 15.0.1，以更快地解决一些已经出现的错误和安全漏洞。