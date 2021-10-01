初代 Apple Watch 被列入苹果公司“复古过时产品”名单

IT之家 10 月 1 日消息 据 MacRumors 报道，苹果公司今天更新了其复古和过时产品名单，将初代的 38 毫米和 42 毫米的 Apple Watch 型号加入复古名单，这标志着 Apple Watch 系列首次被纳入这一体系。

IT之家获悉，第一款 Apple Watch 是在 2015 年 4 月推出的，“Series 1”的替代品和 Series 2 升级版在 2016 年推出。苹果公司每年都在继续更新 Apple Watch。在 2021 年，苹果已经发布了 Apple Watch Series 7，预计将在今年 10 月份正式上市。

最初的 2015 年款 Apple Watch 现在有资格进入苹果“复古”名单，这份名单中包括了在苹果五年以上和七年以下停止分销销售的设备。

对于大多数产品来说，复古指定意味着它们不再有资格在苹果 Apple Store 零售店的天才吧或从苹果授权服务供应商那里获得维修，但苹果确实会为一些复古产品和在法律上要求延长维修的地方提供延长维修服务。

再过几年，最初的苹果 Apple Watch Series 1 将进入淘汰名单，硬件服务将完全停止。