部分苹果 iPhone 13/Pro 用户无法使用 MagSafe 皮革卡包“查找我的”功能

IT之家 10 月 1 日消息 据 MacRumors 报道，在推出新的 iPhone 13 机型的同时，苹果还推出了内置 Find My 功能的 MagSafe 皮革卡包的更新版本。IT之家获悉，新的 MagSafe 皮革卡包的设计是为了在它从 iPhone 上滑落或从口袋里掉出来时更容易找到，但一些 iPhone 13 系列用户发现，MagSafe 皮革卡包无法实现 Find My 连接。

根据 Reddit 上的帖子，受影响的用户在将 MagSafe 皮革卡包连接到 iPhone 上时，无法获得适当的“查找我的”弹出窗口。这个问题似乎特别影响到 iPhone 13 系列机型，但也有一些来自 iPhone 12 用户的投诉。

正如下面实操视频中演示的那样，MagSafe 皮革卡包在连接到 iPhone 时应自动连接到 Find My，但它对一些用户来说根本不起作用。

一些用户在苹果支持部门的指导下，采用擦除网络设置的方法，并取得了成功，但其他用户表示，这种方法不起作用。

“我与客户支持部门打了 3 次电话，以便让我的 iPhone 13 Pro Max 修复这个问题。这就是成功的原因：他们告诉我进入设置> 通用 > 转移或重置 > 擦除 > 擦除网络设置。手机重启，重启后把 MagSafe 皮革卡包贴在手机背面，动画弹出来了，皮革卡包现在在 Find My 应用程序中。”

Reddit 用户 EndlessApology 被苹果支持部门告知要采取更激烈的措施，让 iPhone 进入设备固件更新（DFU）模式，使用 Mac 重新安装操作系统。

“今天我拿到了自己的 MagSafe 皮革卡包，我的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 都立即出现了这个问题。跟苹果公司的技术人员说了，并按照他们说的做了，结果就解决了。把手机置入 DFU 模式，并重新安装操作系统和固件。再次设置手机，不做任何恢复。一旦设置完成，打开皮革卡包，大约 5 秒钟后就会弹出，让你用户配对 Find My。之后，如果你需要，在设备上重置手机，并从设置的备份中恢复。”

对于大多数试图解决这个问题用户来说，DFU 模式基本上是成功的，但这是一个巨大的麻烦，对于一个简单配件配对过程来说，这不应该是必要的。根据 Reddit 帖子，苹果已经意识到了这个问题，所以有可能在未来的更新中会有修复。

目前，想让 MagSafe 皮革卡包马上工作的用户应该尝试重置网络设置选项，如果不成功，就用 DFU 方法重新安装 iOS 15。或者可以耐心等待苹果推送后续的 iOS 15.x 更新进行修复。