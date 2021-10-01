中国铁路：沪苏通铁路将穿越长江直达浦东机场，二期设计时速 200 公里

IT之家 10 月 1 日消息 据中国铁路发布，随着沪苏通铁路二期（上海至南通铁路太仓至四团段）初步设计获批复，沪苏通铁路将成为第一个接入浦东国际机场的铁路。未来，只需沿着铁路大通道即可直达浦东国际机场，浦东国际机场和高铁站将仅隔几百米。

IT之家获悉，根据批复，沪苏通铁路二期新建线路 106.785 公里，设计时速为 200 公里，建设总工期按 5 年安排。正线设太仓、徐行、上海宝山、外高桥、上海东、四团等 6 座车站，预留曹路、惠南 2 座车站。其中徐行、上海宝山、外高桥、上海东、四团均位于上海市境内。

目前，沪苏通铁路二期先行开工段吴淞口长江隧道工程在持续推进中，施工人员正向工作井下投放设备，在完成大型盾构机安装调试后，将开始隧道掘进施工，打通一条越江地下区间，沪苏通铁路二期工程将从这里穿越长江和黄浦江。

2020 年 7 月 1 日，沪苏通铁路正式通车。苏州所辖张家港、常熟和太仓三市接入长三角铁路网；南通至上海间的铁路不需绕道南京，两地之间铁路出行最短时间压缩到 1 小时 6 分钟。

如今，沪苏通铁路二期将打开从北面进入上海的第二个通道，铁路可以直接到达浦东新区。未来，南通 1 小时可直达浦东，盐城到浦东也将只有 2 小时左右，沪苏通铁路二期也将成为扬州、泰州、南京、常州、江阴、常熟等地居民去浦东最快捷的选择。

《上海市综合交通发展“十四五”规划》日前发布，“十四五”期间上海将加快干线铁路通道布局，实现上海中心城 60 分钟可达毗邻城市，主要枢纽 120 分钟可达长三角主要城市。