芯海科技：市面 60% 以上体脂秤使用公司芯片及解决方案，还有适配鸿蒙的芯片

10 月 1 日消息 9 月 30 日，每日经济新闻援引芯海科技工作人员观点报道称，目前市面上 60% 以上的体脂秤使用的是芯海科技的芯片及解决方案；除体脂秤外，芯海科技还提供有智能穿戴等芯片，以及适配鸿蒙的芯片。

近日，两款健康硬件产品在华为商城首销众测上线，分别是飞利浦华为生态智能水杯和倍益康 HI MINI 筋膜枪。其中倍益康 HI MINI 筋膜枪更是鸿蒙智联生态中首款支持 NFC 碰一碰的筋膜枪品类产品。

作为华为生态合作伙伴，芯海科技从早期的 HiLink 到最新的 HarmonyOS Connect，为终端厂商提供鸿蒙生态接入的多维度，多层级的整体解决方案。目前，芯海已导入 86 个项目商机，赋能 OEM 完成了 27 个产品的 HiLink 和鸿蒙智联认证，产品涵盖智能体脂秤、智能跳绳、智能牙刷、智能枕头、智能水杯、智能足浴盆、智能温湿度计等多个品类。

芯海科技表示，华为鸿蒙系统通俗来说是一个开放的物联网生态，各物联网厂商的设备如家电、智能硬件等可以接入鸿蒙系统实现万物互联。芯海是芯片设计公司，借助高精度 ADC、高可靠性 MCU、无线连接等核心产品和技术，为物联网设备提供精准测量、智慧感知、无线连接等为基础的物联网整体解决方案。在项目合作方面，已经完成 76 个报备，2021 年上半年，接入到鸿蒙智联的芯片发货量已经超过 200 万颗。

另外，芯海科技车规级信号链 MCU 芯片也已经开始导入 Tier one（汽车厂商一级供应商，产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商）的新产品设计中，既可在新能源汽车上使用，也可在传统汽车上使用。