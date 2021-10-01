创新推出 Sound Blaster Katana V2 条形游戏音箱，适配次世代主机

IT之家 10 月 1 日消息 创新于 9 月 30 日在海外发布了 Sound Blaster Katana V2 条形游戏音箱。产品形态类似回音壁音箱，包含独立的低音炮。这款音箱专门针对 Xbox Series X|S、PS5 次世代游戏主机等设备设计，内置 Super X-Fi DSP 芯片，具有 RGB 光效。

创新 Sound Blaster Katana V2 是上一代产品的升级版，外形重新设计，功率提高了 68%。音箱能够提供虚拟 5.1 声道音效，用户可以使用 HDMI ARC 等接口进行连接，同时支持蓝牙 5.0、USB 接入以及 AUX 有线连接。

这款产品继承了三重功放设计，5 颗扬声器都有独立的 DSP 芯片。音箱拥有经过改进的球顶丝膜高音单元，以及更大的低频扬声器，进一步提高音质表现。

IT之家了解到，创新此款音箱拥有 Super X-Fi Headphone Holography 耳机技术，便于在夜间游戏时接入耳机使用，同样可以获得音效加成。产品内置创新自家的 Super X-Fi Ultra DSP 芯片，有助于提高音质表现。

这款产品还具有 SXFI BATTLE 模式，专门针对 FPS 游戏设计，帮助听声辨位，放大细微的脚步声。产品不仅兼容游戏主机、电视，还支持接入电脑，玩 PC 游戏。

其它方面， Sound Blaster Katana V2 音箱支持通过软件调节 EQ，灯光效果可显示 1680 万色。产品在海外售价 479 美元，约合 3094 元人民币。