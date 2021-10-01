JVC HA-XC91T 真无线耳机发售：主打重低音/续航 11 小时，1699 元

IT之家 10 月 1 日消息 日本厂商 JVC 今日发布了 HA-XC91T 真无线降噪耳机。该产品属于“XX”系列，搭载大容量电池以及 12mm 动圈单元，主打重低音效果，同时支持混合降噪功能、蓝牙 5.2 标准。

JVC HA-XC91T 耳机是该品牌第一款配备混合主动降噪功能的耳机，单边搭载前后两颗降噪麦克风。音频方面，耳机采用 12mm 大直径驱动单元，拥有独立音腔，与电路板分隔开降低干扰，实现了大尺寸单元特有的重低音效果。

耳机内部的声学腔体具有龙卷风形状的导管，依次（连续）使用两个不同旋转方向的龙卷风，适当地控制振膜的运动，实现清晰的重低音。后腔体采用了 Extreme Deep Bass Port 技术，进一步增强了低音的表现能力，提高下潜。IT之家了解到，耳机支持使用 ON/OFF 开关调整低音增强功能。

续航方面，JVC HA-XC91T 耳机内置大容量电池，降噪开启时可连续播放约 11 小时，关闭降噪时续航长达 17 小时。搭配充电盒使用时，耳机开启降噪续航 22 小时，关闭时最长可达 34 小时。此外，产品还支持快充，充电 10 分钟可播放约 1.5 小时.

IT之家获悉，JVC HA-XC91T TWS 耳机支持 aptX Adaptive、aptX、AAC、SBC 蓝牙音频编码，提供高音质。产品具有高通 cVc 技术，搭载高性能 MEMS 麦克风，可以实现高清晰语音通话。耳机还支持 True Wireless Mirroring 技术、蓝牙 5.2 标准，双耳独立传输。产品已经开售，价格为 1699 元。