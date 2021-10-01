DigiTimes：苹果 iPhone 14/Pro 有望使用 QLC 闪存

IT之家 10 月 1 日消息 苹果 iPhone 13 系列已经正式发布，如今关于下一代 iPhone 14/Pro 系列的爆料也逐渐出现。根据 DigiTimes 消息，苹果有望在下一代手机上使用 QLC 闪存，但并没有指出哪款型号或者那种容量会采用 QLC。目前 iPhone 13 Pro 系列的最大容量为 1TB，采用了铠侠生产的 TLC 存储芯片。这大大方便了专业的视频创作者使用 iPhone 拍摄。

▲ 海外设计师制作的 iPhone 14 渲染图

QLC 闪存芯片需要在一个记录单元存储多达 16 种不同的电压值，其写入寿命、读写速度相比 TLC 闪存有了大幅减小，目前仅用于低端 SSD 等产品上。

IT之家此前报道，十铨科技表示现有 2.5 英寸 SSD 使用的 NAND 闪存颗粒，单颗容量已经可以达到 1TB，使用了 QLC 方式存储。随着 176 层堆叠 3D NAND 闪存技术的发展，预计未来存储芯片的容量将继续提高。如果下一代 iPhone 14 系列使用了 QLC 闪存，在技术不变的前提下，其最大容量有望进一步提升。不过目前还没有 iPhone 14 系列存储容量的爆料。