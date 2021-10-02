苹果 iPhone 13 Pro/Max 国行版全部型号发货时间延迟到 4-5 周

IT之家 10 月 2 日消息 目前所有配置的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 在美国、加拿大和英国的发货时间都显示为 3 至 4 周，甚至长达 1 个月的延迟，店内的库存情况也各不相同。IT之家发现，目前 iPhone 13 Pro/Max 国行版发货时间长达 4-5 周。

据 MacRumors 报道，在美国，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的每一种可能的配置，不管是什么颜色或存储，都显示等待发货的时间为 3 至 4 周，全国各地的店内库存不尽相同。在英国和加拿大，情况似乎更糟糕，所有的配置都显示有多达一个月的延迟，店内的库存也不一样。iPhone 13 和 iPhone 13 mini 似乎受影响较小，预计发货延迟，所有商店都有货。

苹果公司 CEO 蒂姆・库克在该公司上一次财报电话会议上警告说，在未来几个月，全行业的短缺可能会影响到 iPhone 的生产，再加上对最新 iPhone 的需求增加会加剧这种情况。由于 ProMotion 显示屏和改进的相机功能，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 表现更加良好，更具有吸引力。

早期的分析数字表明，新的高端 iPhone 13 系列预购需求拥有了强劲的开端。尽管这些手机一周前已经开始向客户发货，但供应仍然很紧张。

在全球疫情和中国新的能源法规下，供应商正在努力跟上苹果对新 iPhone 13 系列的高需求。由于新的 MacBook Pro 和即将推出的 Apple Watch Series 7，苹果的供应链产能在未来几个月将继续保持紧张。