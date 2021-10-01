苹果正式推出 SF Symbols 3 图标库、新版 San Francisco 等字体

IT之家 10 月 1 日消息 根据 9to5Mac 消息，苹果今日推出了 SF Symbols 3 图标库的正式版，以及新版 San Francisco、 New York 字体。这三项内容如今可以在苹果开发者页面下载。

SF Symbols 3 图标库于 2021 年 6 月宣布，同时推出了测试版。目前 SF Symbols 总共拥有 3100 个图标，包含新增的 600 多个图标。这一图标库专门为苹果平台设计，与 San Francisco 相匹配。具体来看，这些符号包含 9 种权重以及 3 种比例，自持定义颜色，并支持导出为矢量文件进行编辑。

IT之家了解到，SF Symbols 3 的新图标/符号包括设备、游戏控制器、健康、通信和工具等元素，此外还有阿拉伯文、中文、梵文、希伯来文、日文、韩文、拉丁文和泰文的变体。图标库支持 iOS 15、iPadOS 15、macOS Monterey Beta、tvOS 15、watchOS 8 系统。

SF Symbols 3 大小为 207.6MB，目前已经可以到苹果官网下载：点击打开

苹果全新的 San Francisco、New York 字体，同样为苹果系统设计，需要 macOS Catalina 及以上系统才可以支持。新版字体同时在苹果开发者官网上线：点击打开