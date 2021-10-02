英特尔酷睿 i9-12900K ES 工程样品照曝光，16 核 4.5 GHz

IT之家 10 月 2 日消息 博主 @结城安穗-YuuKi_AnS 现从咸鱼购买了一个英特尔 Alder Lake-S 系列最强芯 i9-12900K 的“ES2”版本的工程样品，并给大家展示了它的外观。

这款处理器代号为 QX7H，拥有 16 核 24 线程设计，频率从 3.5 GHz 到 4.5 GHz，但系统无法识别，仅显示为 Intel 0000 之类的名称。

外观方面，12 代处理器从 PGA 针脚式改为 LGA 触点式，再加上 LGA 1700 这种密度，似乎预示 12 代酷睿将迎来一些不一样的东西。

IT之家了解到，ES2 是测试第二阶段的工程样本。Intel Alder Lake 已经完成了 ES3 阶段，现处于 QS（合格样品）阶段，相比最终产品更为接近。

从产品照来看，英特尔酷睿 i9-12900K 样式几乎没什么变化，但需要配合 LGA 1700 插槽因此面积更大一些。侧面图片显示，该芯片的印刷电路板相当厚，与我们在过去十年中看到的方形英特尔芯片相比，将采用更多的矩形设计。

从此前爆料来看，英特尔酷睿 i9-12900K 将配备 8 个金海湾核心和 8 个 Gracemont 核心，总共有 16 个核心（8+8）和 24 个线程（16+8）。

据悉，英特尔 P-cores（Golden Cove）可在保证 1-2 个活跃核心的情况下提升至 5.3GHz，全核最高可达 5.0GHz，而 E-cores（Gracemont）在 1-4 个核心的情况下也可以达到 3.90GHz，全核 3.7GHz。

此外，这款 CPU 将配备 30MB 的三级缓存，TDP 在 125W（PL1）和 228W（PL2）之间。K 版本预计为 599 美元，而普通版则为 509 美元。

旗舰款酷睿 i9-12900K 的包装似乎也会变得更大，预计新一代处理器盒装 SKU 会随附散热器。当然，大部分买高端 CPU 的用户用不到自带散热器。