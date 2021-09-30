AMD 宣布将在 2025 年实现 EPYC 霄龙处理器、Instinct 加速器能效提高 30 倍

IT之家 9 月 30 日消息 今日 AMD 宣布，将在 2025 年实现 AMD EPYC（霄龙）处理器和 AMD Instinct 加速器能效提高 30 倍的目标，这些产品将为运行在加速计算节点上的 AI 训练和高性能计算应用提供算力支持。要实现如此宏伟的目标，AMD 需要让一个计算节点的能效提升速度，达到过去 5 年全行业整体增速的 2.5 倍以上。

AMD EPYC 处理器、Instinct 加速器专用于服务器，其高性能计算能力可以帮助材料科学研究，以及进行气象预测、基因组学、新药研发及可替代能源等诸多领域的突破。此外，加速节点还是训练 AI 神经网络所必需的，AI 神经网络目前正应用于语音识别、语言翻译和专家推荐系统中，AMD 表示在未来十年拥有光明的应用前景。

AMD 提出的 30 倍能效目标，能够在 2025 年节省数十亿千瓦时的电力，并在未来 5 年使上述系统为完成单个计算所需的电力减少 97%。

AMD 首席技术官兼执行副总裁 Mark Papermaster 说：“在处理器能效上取得进步是 AMD 在产品设计上的长期优先考量。如今我们为使用高性能 CPU 和加速器且应用于 AI 训练和高性能计算部署的现代计算节点设定了新的目标。AMD 专注于这些重要领域，重视领先企业应加强环境管理的价值主张，而 AMD 的 30 倍目标将大幅超越过去 5 年行业能效表现，增长 150%。”

IT之家了解到，目前 AMD 最先进的 EPYC 处理器已经来到第三代，代号“Milan”，采用最新的 Zen 3 架构和 7nm 工艺，最高 64 核 128 线程。而 AMD Instinct 加速计算卡系列，采用与游戏显卡不同的 CDNA 架构，最高具有 120 个计算单元，7680 个流处理器，同时配备高达 32GB 的 HBM2 显存。