英特尔 Arc Alchemist 桌面显卡渲染图曝光，预计将于 2022 年推出

IT之家 10 月 2 日消息 爆料者 @Moore's Law is Dead 放出了一份 Intel Arc Alchemist 带散热器的渲染展示，让大家可以更清楚地了解该卡。

该显卡设计与他在 4 月份所提到的内容类似，配备了双散热风扇，风扇周围和侧面均安装了 LED 灯，尤其是侧面英特尔徽标所在的位置。

渲染图展示了基于 Arc GPU 的旗舰型号 DG2-512，它采用 8+6pin 接口，最高达 225W 的功率（300W 带电源连接器），非公版可能会更强。

他 还透露，英特尔将于 2022 年第一季度的推出移动版型号，这些 SKU 可能与 Alder Lake 移动版一同到来，因此下一代游戏笔记本有望出现双蓝标，而台式显卡预计将于 2022 年第二季度推出。

IT之家了解到，英特尔此前仅仅确认 Arc Alchemist 将在第一季度推出，但该公司从未说明这是否是什么平台的产品。

从目前爆料来看，旗舰版 Alchemist 桌面显卡预计将配备多达 4096 个着色器、16GB GDDR6 显存和 2.2~2.5 GHz 的频率，将是首批采用台积电 N6 工艺技术的显卡之一。