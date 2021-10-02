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映泰预热英特尔 Z690 主板：Racing/Valkyrie 两款，LGA1700 接口曝光

2021/10/2 17:22:56 来源：IT之家 作者：冷泉 责编：冷泉
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IT之家 10 月 2 日消息 英特尔第 12 代酷睿桌面处理器即将发布，随之而来的还有 Z690 主板芯片组。10 月 1 日映泰官方在 Twitter 预热，公布了 Racing、Valkyrie 两款 Z690 主板

海报中两款主板均被一分为二，分别展示。图中可以看出，主板的散热以及接口部分覆盖有大面积散热片，CPU 插槽为长方形，提供四条内存接口。值得注意的是，主板供电并没有采用此前预计的 ATX12VO 供电接口，依旧保留了现有的 24-pin 接口，这意味着玩家手中的电源将继续支持新款 Z690 主板。

IT之家此前报道，目前已经确认英特尔 Alder Lake-S 桌面处理器将更换为长方形的 LGA1700 接口，其触点更多，但安装方式不便，依旧采用金属卡扣的形式。映泰也曝光了 LGA1700 接口的实拍图，可以看出 CPU 中央依旧留空，用于放置 MLCC 电容。

英特尔 Alder Lake 有望支持 PCIe 5.0 通道，进一步提高速度上限，可以使用更高速的固态硬盘。此外，Z690 芯片组也会提供更多的 PCIe 4.0 通道、USB 接口，但是 PCIe 5.0 通道仅限 CPU 原生支持。

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关键词：映泰Z690主板LGA 1700

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