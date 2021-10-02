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小米 MIUI 本周进展：小米 9 计划提供内存融合功能，商城闪退问题已优化

2021/10/2 17:38:57 来源：IT之家 作者：冷泉 责编：冷泉
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IT之家 10 月 2 日消息 小米于 9 月 30 日公布了本周小米手机/MIUI 系统的最新进展。有用户询问小米 9 手机是否会适配内存融合功能，官方称目前已有计划，请大家在后续版本中验证。

关于 MIUI 开发版天气小部件不显示信息的问题，已经在新版本中部分优化；开发版小窗无法关闭、移动的问题，正在进一步排查中。此外，安卓 12 开发版，调用微信支付失败的问题，也在进一步排查中。

以下为其它 Top10 问题进度：

1、安卓 12 开发版，内存扩展无法开关

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

2、课程表日期及课程更新不及时

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况。

3、小米 11Pro 安卓 12 开发版，红外遥控无法使用

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况。

4、小米商城部分场景闪退

进度答复：此问题已部分优化，请大家在后续版本验证优化情况。

5、安卓 12 开发版，背屏点亮无法关闭

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况。

6、开发版桌面偶现全面屏手势失效

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况。

IT之家了解到，小米于 9 月 29 日推送了 MIUI 开发版内测 21.9.28 版本，有内测资格的用户可以获取。新版本为“音乐”App 新增了导入外部歌单的功能，优化我的页展示效果，增加数量展示；优化小爱同学语音调起流程，提升流畅性。

在今年的国庆假期期间，9 月 30 日-10 月 10 日，MIUI 开发版内测、公测将暂停发布，10 月 11 日（周一）恢复发布。

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关键词：小米MIUI开发版

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