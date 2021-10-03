周末酒店 App 回应携程声明：手中掌握大量后者“2 选 1”事实和证据，不仅不道歉还要求撤回举报

IT之家 10 月 3 日消息“周末酒店”度假 App（简称“周末酒店”）周一在其平台上发出实名举报信息，称其连续接到各大合作酒店通知下架发布于该平台上的产品的要求。原因是酒店收到携程旅行网通知，要求与周末酒店有合作关系的酒店下架发布于该平台上的产品，否则将面临携程取消特牌、限流等处罚和限制。

随后，携程方面针对此事发布声明称，酒店在节假日来临前一般会大量下架携程平台上的预售库存，以便于提升收益，而携程也给予酒店方面充分的尊重、理解、支持和配合，并不存在“二选一”，他们也坚决支持酒店行业公平竞争，反对“二选一”，同时携程珍视所有合作伙伴。。

但这件事显然不会就这么不了了之，“周末酒店”App 现发布“关于携程‘声明’之声明”，称其手中掌握了大量携程从事“2 选 1”不正当竞争的事实证据。

IT之家了解到，针对携程的声明，周末酒店 App 官博昨日发表了一篇题为《“周末酒店”关于携程“声明”之声明》的回应表示，表示今年 3 月以来，与其合作酒店已多次迫于携程方面的压力不得不下架在“周末酒店”上的合作产品，因此今年 4 月中我们就已向携程方面就封杀直接表达了不满和愤慨，但未得到积极反应和致歉。

周末酒店 App 在声明中提到，他们手中掌握了大量携程从事“2 选 1”不正当竞争的事实证据。此前凡是遭遇下架的酒店都会明确告知他们下架产品的理由就是依据“携程的要求”。

此外，声明内容还指出，自周末酒店 App 9 月 30 日向市场监督局举报之后，携程方面的人员不断联系并试图避重就轻，试图把封杀行为推到酒店自身运营行为，不仅没有就封杀行为致歉和回应我们诉求，还不断施压要求他们撤回举报。

周末酒店 App 认为，携程旅行网并非如他们自我标榜的一贯遵纪守法，之前恰恰屡见有关“携程或明或暗对同行封杀、胁迫酒店“2 选 1”，对消费者捆绑销售和大数据杀熟”的大量报道，再加上目前已有消费者就大数据杀熟对携程胜诉的案例。

他们表示，这次选择不再沉默和忍让，不再害怕事后打击报复，坚决反对和声讨这种不正当竞争行为，呼唤的只是市场的公平竞争，将会通过各种途径维护属于自己的合法权利。