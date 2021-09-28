官方首曝单兵杀伤无人机彩虹-817，拿手上就能放飞

IT之家 9 月 28 日消息 今天，第 13 届中国国际航空航天博览会（简称中国航展）在广东珠海隆重开幕，有条件的小伙伴可将你所了解的更多信息投递到之家。

作为我国唯一由国务院批准举办的、带飞行表演和地面装备动态演示的国际性专业航空航天展览，各大企业和组织将会在未来的几天展现出各种装备，而且空军也会进行飞行表演，甚至还有机会看到诸多支撑国家发展的大国重器。

据央视报道，专门攻击敌单兵的微小型攻击无人机彩虹-817 正式在第 13 届中国航展上首次亮相。据称，它的体积小、重量轻，可搭载高爆战斗部，既可以用于侦察，也可以进行攻击，搭载武器时相当于一个飞行的手榴弹。

IT之家了解到，彩虹旗下众多产品将组团参展本届航展，不仅有彩虹-4 中空长航时无人机系统、彩虹-5 中高空长航时无人机系统、彩虹-10 无人倾转旋翼机、“射手”系列导弹等明星产品，还有更多新款的彩虹无人机公开亮相。

据悉，今日首次亮相的机型包括彩虹-6 高空高速多用途无人机、彩虹-10 无人倾转旋翼机，以及可在战时扮演“飞行的手榴弹”的彩虹-817 微型攻击无人机，更有在上一届航展展出的彩虹-7 隐形无人机等。

据介绍，这款单兵手持的微型无人机 —— 彩虹-817 微型攻击无人机是最新研制的一款共轴双桨单兵无人机，拥有更好的飞行性能，重达 800 多克，载荷 200-300 克，并支持 15 分钟飞行，整体性能相当优异。

此外，该型无人机可以挂在其他大型无人机上进行远距投放，例如可以在彩虹-4 或彩虹-5 身上挂一两百个甚至更多，以便进行集群作战，从而完成‘大型 + 中小型 + 微型’体系作战模式。

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