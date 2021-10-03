广电总局要求精简撤销 14 个电视频道和 7 个广播频率

IT之家 10 月 3 日消息 广电总局本周二宣布积极推进广播电视频率频道精简精办。今年以来，广电已先后批准撤销 14 个电视频道和 7 个广播频率，同时批准调整优化了一大批专业频道频率。

撤销的 14 个电视频道包括：四川台国际频道、山东台国际频道、玉林台知识频道、重庆台生活资讯频道、贵阳台旅游生活频道、合肥台影院频道和文体博览频道、兰州台综艺体育频道、广西台公共频道和科教频道、厦门台全心购物频道等 11 个电视频道和湖北台休闲指南频道、广东台高尔夫频道、深圳台 DV 生活频道等 3 个付费电视频道。

撤销的 7 个广播频率包括：湖北台楚天资讯广播和亲子广播、重庆台文艺广播、费阳台都市女性广播、合肥台徽商广播和资讯广播、广西台旅游广播等。

IT之家了解到，除此之外，部分省市广电局也发布了一些专项行动和内容引导计划。

湖南广电局全面开展广播电视商业广告专项整治。一是精心筹划部署，力求通过 3 个月的专项整治，切实规范广播电视商业广告播出；二是坚持问题导向，重点整治内容低俗广告、虚假违法广告、明星代言广告违法违规、损害未成年人身心健康的广告、违规医疗养生类广告、广告时长不符合要求和广告审查不规范等突出问题；三是严格监督问责。

江苏广电局则表示将多举措抵制不良视听内容上网播出。

一是加强重点网络影视剧和网上引进境外影视剧审核。从导向、题材、情节、伦理、人设、常识、审美、语言、典型细节及行业规范等十个维度，严格三审流程，把好上线审核关。

二是加强涉苏网络视听节目内容监测监管。依托江苏省网络视听新媒体监测监管平台，建立移动互联网投诉举报系统，全省 30 家网络视听平台开通投诉举报入口，接受群众对不当互联网视听节目内容投诉举报。

三是加强网络视听精品生产引导。加大对原创网络视听优秀作品扶持与奖励力度，争取文化产业引导资金扶持，扶持金额从 2020 年 400 多万元增至 2021 年 800 多万元。

山东广电局则创新精品内容创作评价引导机制。一是优化扶持奖励机制。出台《山东省省级广播电视和网络视听精品创作传播资金管理实施细则》，变事前扶持为事后奖励，对作品播出后经济效益、社会效益情况进行评估打分，择优奖励。二是优化选题策划机制，在选题上下功夫。三是优化管理服务机制。