上海 10 月 8 日起轨交 10 站 40 台闸机改造：二维码过闸变“竖刷”

IT之家 10 月 3 日消息 据上海发布，申通地铁集团表示，为了推行“随申码”在轨道交通内的乘车应用，计划于 10 月 8 日至 15 日左右，第一批在轨交环城东路、奉浦大道、一大会址・新天地、吴中路、周浦东、嘉松中路、赵巷、繁荣路、沈梅路站，以及磁浮浦东机场站，共 10 座车站，选取共约 40 台闸机进行闸机端盖试点改造。改造过的闸机二维码扫描头，将移到闸机朝向乘客的竖立面上方位置，与单程票回收口同一面。

本次改造不影响原有闸机功能，乘客可正常使用交通卡或者刷手机二维码通行。不过需要提醒的是，改造过的闸机二维码扫描头位置有变化：由原先设置在闸机端盖处，移到闸机朝向乘客的竖立面上方位置，与单程票回收口同一面。

而交通卡等射频刷卡区域与原有闸机一样，保持端盖位置不变。乘客可以通过闸机机身上醒目的“扫码”和“二维码扫描”文字及箭头指示，方便的找到手机二维码刷码区域。

因此，乘客在上述 10 座车站使用改造后的闸机时，通过“Metro 大都会”等 App 刷手机二维码的，须将手机竖直起来，屏幕对准闸机竖立面上方的二维码扫描口，竖刷过闸。而通过交通卡等射频刷卡过闸的，与原有方式一样，在闸机端盖上方“IC 刷卡区”平刷过闸。

另外，为了确保乘客能在试点车站正确使用新式闸机，运营方还加强了现场人员指引，协助刷码乘客熟悉操作。如乘客在通行过程中遇到困难，也可求助车站工作人员。

IT之家获悉，“随申码”是采用交通部的二维码标准，对地铁线路闸机、相关二维码进行改造。通过“随申码”，市民出行能够“一码通行”，乘坐所有交通工具。上海地铁在第一阶段 10 座车站 40 台闸机试点改造后，后续还将逐步在全网络其他各站进行闸机改造。