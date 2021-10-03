彭博社 Gurman：新款 MacBook Pro 有望在 10 月的苹果发布会上推出

IT之家 10 月 3 日消息 据彭博社 Mark Gurman，在秋季的第一次发布会之后，苹果公司有望在下个月举行一次以 Mac 为中心的活动，届时苹果将推出全新的 MacBook Pro，配备更强的 M1X 芯片，并改进显示技术。

在 Gurman 最新的报告中，其预测苹果准备在 10 月发布采用 M1X 芯片的 MacBook Pro，并表示“苹果通常在 10 月进行新 Mac 介绍。所以请继续关注”。Gurman 还重申了大家可以期待新机器的性能。

报告还显示，苹果 M1X 芯片可能就是图形密集型和专业型的升级版 M1 芯片，我们可能会在 10 月看到它首先出现在新一代 MacBook Pro 中，并在某个时候出现在更高端的 Mac mini 中。M1X 芯片已经开发出两种变化：都有 10 个 CPU 核心（8 个高性能和 2 个高效）和 16 或 32 个图形核心。

此前的报告显示，与新的 MacBook Pro 一起，苹果也可能在 10 月发布重新设计的 Mac mini。

苹果在上个月发布了 iPhone 13、Apple Watch Series 7、新一代 iPad 和 iPad mini 6，除了新 Mac，据称苹果还将在今年年底前发布第三代 AirPods。

IT之家了解到，此前，新款苹果 MacBook Pro 显示器的分辨率曝光，据 MacRumors 报道，这两种新的显示器分辨率分别为“3456 x 2234 Retina”和“3024 x 1964 Retina”。