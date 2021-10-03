曝英特尔 14 代 CPU Meteor Lake 流片：全新设计，预计 2023 年第一季度推出

IT之家 10 月 3 日消息 根据一位经常爆料英特尔内容的大 V @OneRaichu 的说法，英特尔第 14 代处理器 Meteor Lake 已经完成流片，这是英特尔第一个基于小芯片的客户端产品线。

消息人士还透露，这款芯片 2021 年第二季度完成设计，随后上个月（9 月）流片下线，而正式推出（发布/量产/出货）的时间是在 2023 年第一季度（预计为 Meteor Lake-M）。

根据此前爆料信息，英特尔 13 代处理器 Raptor Lake 将会于 2022 年某个时候发布，相比即将推出的 12 代 Alder Lake 稍微有所改进，而之后的 Meteor Lake 则将是一个根本性的变化，除了采用新的工艺节点外，预计还将具有改进的集成显卡以及采用小芯片组合设计。

Meteor Lake 预计将由三个小芯片组成，其计算芯片可承载 16 个或以上的内核，SoC I/O 部分位于另一个单独的芯片上，iGPU 位于单独的芯片上，最高可达 192 个 EU（1536 个着色器）。

此外，Meteor Lake 还将会有 Foveros 3D 封装和 5-125W 的 TDP 设计。

按照英特尔的时间规划，Meteor Lake 系列处理器将会与 AMD 的 Zen4/5 进行竞争。

当然，目前英特尔 12 代处理器尚未发布，谈及 14 代仍尤过早，但考虑到英特尔计划用两三年时间夺回世界领先地位，再加上 14 代 CPU 的工艺迭代以及设计升级，目前已经有很大一部分用户开始期待这款产品，不知道IT之家的各位小伙伴如何看待呢？