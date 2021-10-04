《英雄联盟手游》破晓杯将至：50 万美金奖励，中国大陆赛区 2 支队伍参赛

IT之家 10 月 4 日消息 英雄联盟手游破晓杯将于 11 月 13 日在新加坡正式开始。今日，英雄联盟手游官方表示，来自全球各个赛区的 10 支顶尖战队将齐聚新加坡，争夺 50 万美金的奖励。
据介绍，目前全球范围的地区资格赛正在进行中，中国大陆赛区将有 2 支队伍参加破晓杯。
IT之家了解到，英雄联盟手游破晓杯比赛将于 11 月 13 日开始，决赛则将在 11 月 21 日举行。
届时，通过各赛区入围赛选出的 10 支队伍将争夺首个英雄联盟手游世界冠军。此外，更多信息将在赛前公布。
IT之家 10 月 4 日消息 英雄联盟手游破晓杯将于 11 月 13 日在新加坡正式开始。今日，英雄联盟手游官方表示，来自全球各个赛区的 10 支顶尖战队将齐聚新加坡，争夺 50 万美金的奖励。
据介绍，目前全球范围的地区资格赛正在进行中，中国大陆赛区将有 2 支队伍参加破晓杯。
IT之家了解到，英雄联盟手游破晓杯比赛将于 11 月 13 日开始，决赛则将在 11 月 21 日举行。
届时，通过各赛区入围赛选出的 10 支队伍将争夺首个英雄联盟手游世界冠军。此外，更多信息将在赛前公布。
软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家
软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用