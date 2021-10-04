印度用户自动续订订阅受影响，苹果向开发者发布提醒

IT之家 10 月 4 日消息 苹果近日面向开发者表示，从 2021 年 10 月起，印度的监管规定将应用于重复的交易处理流程。其中印度储备银行发布的一项指令，将对在印度通过信用卡和借记卡进行的自动续订订阅购买有所影响。

IT之家了解到，苹果指出，该指令要求银行、金融机构和网关通过交易通知、电子授权和附加认证因素 (AFA) 来获得用户批准，然后才能完成交易。不符合此要求的交易将被银行或发卡机构拒绝。

据介绍，如果开发者在 App 中提供了自动续订订阅，可参考以下操作以帮助防止或解决 App Store 上的交易遭拒问题：

建议用户使用 Apple ID 付款：使用 Apple ID 余额付款的用户暂时不受以上要求影响。用户可以使用大多数信用卡和借记卡、Net Banking、RuPay 和 UPI 为其 Apple ID 的余额充值。

提供账单宽限期：在 App Store Connect 中启用账单宽限期，以便让交易遭拒或遇到其他付款问题的订阅用户在更新付款信息期间，能够继续访问 App 的付费内容。如果在宽限期内成功付款，订阅的付费服务天数以及开发者的收入皆不会中断。

苹果称当出现问题时，开发者可以提供 App 内信息，告知用户并建议受支持的付款方式 (例如 Apple ID 余额)，以帮助他们解决问题并保持访问权限。