国庆期间：新能源汽车车主面临充电难题，高速公路充电量为平时四倍

IT之家 10 月 4 日消息 据央视财经报道，今年的国庆假期车流中，新能源汽车开始增多。除了拥堵，新能源汽车的车主们还面临另一个问题 —— 充电。

据报道，在路况不错的情况下，一些新能源汽车车主依然在路上耗费了很多时间。10 月 1 日，一位从深圳回湖南的新能源车车主表示：“排队 4 个小时，充电 1 小时，前后花了 16 个小时才到家”。

此外，还有新能源汽车车主称，害怕没电，根本不敢吹空调。服务区充电要排队 4 个小时，一二十台新能源车等四个充电桩，其中还有一个充电桩是坏的。

IT之家了解到，据国家电网消息，今年国庆假期，国内高速公路每日的充电量创下历史新高，达到平时的近 4 倍。

10 月 3 日，国网 e 充电累计为湖南全省电动汽车充电 15668 台次，其中高速公路充电同比增长 96%，有充电站出现排队充电现象。为了迎接国庆充电高峰，国网湖南电动汽车公司对京港澳湖南段 18 座服务区充电站进行引流。

根据国家电网的统计，10 月 1 日到 3 日，国家电网充换电服务网络总充电量同比增长 59%，其中，高速公路充电设施充电量同比增长 56.52%，城镇充电设施日充电量同比增长 75.23%。