微软宣布 Windows 11 全面上市：PC 新时代从现在开始

IT之家 10 月 5 日消息 微软宣布 Windows 11 即日起全面上市，适用于预装 Windows 11 的新设备和符合条件的 13 亿台 Windows 10 设备升级（分阶段推出，时间因设备而异）。

同时，你也可以通过微软官网以及 Visual Studio 订阅下载 Win11 镜像，但同样需要符合最低条件的硬件。对于开发者用户，你也可以下载 90 天的评估版（由于是下半年发布，本次 Windows 11 原版的版本号为 21H2）。

IT之家提醒，今日只是开始升级，目前只有极少数用户收到升级推送，微软主要还是希望你去购买新 PC。然后，与之前的 Win10 大版本部署一样，微软将通过研究设备健康数据和其他信息，以确定推送 Windows 11 的速度和范围。

微软还宣布从，对于使用不符合 Windows 11 条件的设备，Windows 10 也是一个不错的选择。Win10 的服务将一直持续到 2025 年 10 月 14 日，而且 Windows 10 的下一个版本更新也即将到来。

如果您拥有符合升级条件的 Windows 10 电脑，现可通过 Windows 设置-更新检查是否收到更新。微软预计到 2022 年中期才会使所有符合条件的 Windows 10 设备升级到 Windows 11。

此外，Windows 11 开始推送也标志着今日便是 Windows 11 家庭版和专业版 24 个月生命周期的开始。

以下是获取 Windows 11 的方法：

访问 Windows.com 或您当地的零售商，购买预装 Windows 11 的新 PC

访问 Windows.com 或您当地的零售商，购买符合免费升级条件的 Windows 10 电脑

使用电脑健康状况检查应用检查您当前的 Windows 10 PC 是否符合免费升级的条件

如果您有兴趣了解有关 Windows 11 升级推出方法的更多信息，请访问此 Windows 博客文章

让你更接近你所爱的

Windows 11 让你更接近你喜欢的东西，并以你为中心设计。

从新的开始菜单和任务栏，到你看到的每一个声音、字体和图标，团队都深思熟虑地考虑了每一个像素和细节，为你带来更现代、更新鲜、更美好的体验。以 Start at the center 为中心，您可以快速访问您关心的内容和应用程序，并且通过云和 Microsoft 365（单独出售）的强大功能，无论您使用的是哪种设备，您都可以查看您最近处理的文件，即使它是 Android 或 iOS 设备。

为了让您更接近您关心的内容和信息，我们推出了 Widgets，这是一种由 AI 和网络提供支持的全新个性化订阅源。当小部件像一块玻璃一样在屏幕上滑动时，通过单击或从左侧滑动来打开您的个性化提要非常流畅和无缝。无论是通过 Outlook 日历和待办事项列表集成浏览您的一天，了解最新的头条新闻或明天的天气预报，还是查看您最喜爱的 OneDrive 照片记忆，小部件都能让您喜欢的一切触手可及。

来自 Microsoft Teams 的聊天是一种全新的体验，可帮助你更接近你关心的人。只需单击一下，您就可以使用个人帐户与您的朋友、家人和其他联系人进行聊天、语音或视频通话，无论他们使用的是哪种设备或平台 ——Windows、Mac、Android 或 iOS。Microsoft Teams 不仅适用于拥有智能设备的人；您的朋友和家人可以通过 SMS 文本消息加入对话。此外，您可以直接从 Chat 中打开完整的 Microsoft Teams 体验，通过事件安排、快速投票、文件共享等功能将您的计划变为现实。

Windows 上的新 Microsoft Store 让你更接近你最喜爱的应用程序和娱乐 —— 一切尽在一处。Windows 上的 Microsoft Store 不仅为您带来了比以往更多的应用程序；我们还通过精心策划的故事和收藏让搜索和发现新内容变得更加容易。今天，Windows 上的 Microsoft Store 中提供了新的应用程序，例如 Canva、Disney+、Zoom、Epic Game Store 等等。

提高您的生产力并激发您的创造力

Windows 11 具有强大的新体验，可提高您的工作效率并激发您的创造力。

从多个显示器和浏览器选项卡到在 Word 或 PowerPoint 中编辑文档，我们都比以往更多地在 PC 上处理多项任务。在 Windows 11 中，我们通过 Snap Layouts and Groups 和 Desktops 使您更容易集中注意力并保持在您的流程中。

Snap Layouts 和 Groups 提供了一种更强大的多任务处理方式，并以视觉上干净的方式优化您的屏幕空间。借助适用于更大屏幕的全新三栏布局，您可以轻松地将所需的所有内容完美地安排在您的指尖。

使用桌面，您可以创建显示不同应用程序集的单独桌面，以帮助您保持井井有条和专注，例如在您的家中创建单独的空间，您甚至可以使用自己的名称和壁纸自定义每个桌面。

从 Windows 11 的开发开始就考虑了辅助功能，对新功能和重新设计的功能进行了全面的设计审查。我们感到自豪的是，Windows 11 是最具包容性的 Windows 版本，专为残障人士而打造。Windows 11 提供了熟悉的辅助技术，例如讲述人、放大镜、隐藏式字幕和 Windows 语音识别，以支持各种残障人士。

当您使用没有键盘的平板电脑时，我们改进了 Windows 11 中的触控体验。您将在任务栏中的图标之间看到更多空间，添加更大的触摸目标和微妙的视觉提示，使调整大小和移动窗口更容易，以及添加手势。我们还在 Windows 11 中启用了触感，让您的笔使用更加身临其境 —— 让您在点击、编辑或素描时听到和感受到振动。Surface Slim Pen 2（单独出售）是触觉操作的一个很好的例子。

由于我们在 PC 上花费的时间如此之多，有时您可能想在 PC 上用语音打字。我们很高兴在 Windows 11 上引入语音输入方面的新增强功能。现在，通过语音输入，您的 PC 可以识别您所说的内容，甚至会自动为您添加标点符号。

对于开发人员，Windows 11 提供了新的工具和资源

在 Windows 11 中，我们努力使 Windows 成为一个更加开放的平台。我们考虑了开发过程以及您需要哪些工具和功能来创建出色的应用程序。我们在构建 Windows 11 时考虑到了开发人员。您可以使用自己熟悉和喜爱的工具、框架和语言来创建和构建应用程序。我们还接受了您的所有应用程序，并将努力让它们在 Windows 上有宾至如归的感觉。

Windows 11 专为游戏而生

Windows 11 专为游戏而生，具有创新的新功能，可将您的 PC 游戏体验提升到一个新的水平。如果您的 PC 具有支持 HDR 的显示器，Auto HDR 将自动将 1000 多个 DirectX 11 和 DirectX 12 游戏升级到高动态范围，从而呈现更广泛的颜色和亮度。我们还认为玩家的选择很重要，因此 Windows 11 包括在每个游戏的基础上打开或关闭自动 HDR 的功能。

Windows 11 还包括对 DirectStorage 的支持，这是我们首次在 Xbox Series X 和 Xbox Series S 控制台上引入的功能。当与 NVMe 固态驱动器和 DirectX 12 GPU 搭配使用时，实现 DirectStorage 的游戏可以受益于减少的加载时间并渲染更详细和更广阔的游戏世界。

Windows 11 还包括内置的 Xbox 应用程序。通过 Xbox 应用程序，您可以使用 PC 版 Game Pass（会员资格单独出售）浏览、下载和玩 100 多种高质量的 PC 游戏。今年 10 月开启了 Xbox 历史上最重要的三个月，推出了令人难以置信的游戏，包括 10 月 28 日的帝国时代 IV、11 月 9 日的 Forza Horizon 5 和 12 月 8 日的 Halo Infinite。所有这三款游戏都将提供给 Xbox Game Pass Ultimate 和 Xbox Game Pass 适用于 PC 会员的第一天。Xbox Game Pass Ultimate 会员还可以在他们的 PC 上玩 100 多种 Xbox 主机游戏，而无需等待下载，这要归功于 Xbox 应用程序的 Xbox Cloud Gaming（测试版）的强大功能。

实现未来的混合劳动力和教室

Windows 11 是混合工作和学习的操作系统。通过我们在过去 19 个月中看到的数字化转型的快速加速，当今的组织具有弹性和灵活性至关重要。随着向混合工作的转变，工作在不断变化，我们理解灵活、一致、安全且以您的工作方式工作的操作系统的重要性。这就是为什么 Windows 11 建立在一致、兼容和熟悉的 Windows 10 基础之上，易于 IT 管理。从今天开始，组织可以开始在功能强大的 PC 上以及通过 Windows 365 或 Azure 虚拟桌面的云迁移到 Windows 11。

Windows 11 专为芯片云保护而设计

在我们继续前进的过程中，来自客户和行业的反馈对于帮助我们塑造客户喜爱的 Windows 非常重要。为此，我们对美国各行各业的安全决策者进行了一项调查，发现 75% 的安全决策者（副总裁及以上）认为转向混合工作使他们的组织更容易受到安全威胁。去年已经证明，安全性需要从硬件、芯片到云构建。事实上，80% 的受访者认为仅靠软件不足以抵御新出现的威胁。Windows 11 的设计考虑到了安全性，以应对我们在这个新的工作环境及以后将面临的挑战。

PC 的新时代从今天开始

我们感谢我们的整个合作伙伴生态系统，他们在帮助我们准备将 Windows 11 交到全球客户手中方面发挥了重要作用。从 OEM 和应用程序合作伙伴，到芯片、零售，再到我们的 Windows 预览体验成员，没有他们就无法实现这种全球规模的发布。

代表整个团队，我们很高兴为您带来 Windows 11，让您更接近您所爱的 Windows。

我们期待看到您通过 Windows 11 实现梦想和想法。这只是开始。